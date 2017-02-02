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"Это публичное линчевание". Игроки испанского клуба поддержали украинского футболиста

02.02.2017 19:12 — Разное | Tut.by  
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Игроки «Бетиса» выступили с заявлением в поддержку Романа Зозули в конфликте с фанатами «Райо Вальекано», который вынудил украинца вернуться из аренды.


Marca

«Мы хотим выразить наше возмущение эпизодами, которые наш партнер Роман Зозуля пережил в последние часы.

Это публичное линчевание футболиста, чей профессионализм и личное поведение с момента его прибытия в клуб были безупречными.

Поэтому мы хотим осудить обвинения, которым он подвергся. Их происхождение связано с ложными новостями о значении футболки, в которой он приехал в Севилью.

Мы чувствуем, что каждый из нас может стать жертвой подобного обращения.

Мы знаем, что Федерация футбола Испании уже принимает меры, чтобы защитить нашего партнера и гарантировать ему максимальную безопасность. Надеемся, что все организации, которые должны отвечать за положительное восприятие наших соревнований, примут необходимые меры. Чтобы имидж испанской лиги не был испорчен неприемлемым поведением людей, выступающих против ценностей, которые должен нести собой этот вид спорта.

Все должны подумать о том, как легко нанести вред без причины. Выражаем нашу абсолютную поддержку Роману и его семье. Мы все с Зозулей", — говорится в заявлении игроков «Бетиса».


La Liga

Напомним, что аренда Зозули в «Райо Вальекано» сорвалась из-за того, что имеющая «левые» взгляды группа болельщиков клуба обвинила игрока в неонацистских взглядах. Вскоре Роман Зозуля на официальном сайте «Райо Вальекано» заявил, что не поддерживает нацистские идеи, а просто помогает украинской армии и переводит деньги на помощь пострадавшим от военных действий детям. Футболист также пояснил, что на его майке изображены не нацистские символы, а стилизованный герб Украины. Журналист, изначально обвинивший Зозулю в поддержке неонацистов, извинился и удалил статью. Впрочем, все эти действия не остановили протесты болельщиков, устроивших митинг у тренировочного поля команды.

В целях безопасности «Бетис» решил отменить аренду и вернул игрока в Севилью. Так как за год Зозуля совершил уже два перехода, а выступать за «Райо» возможности нет, он пропустит остаток чемпионата Испании.

 
Теги: Новости
 
 
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Игроки "Бетиса" выступили с заявлением в поддержку Романа Зозули в конфликте с фанатами "Райо Вальекано", который вынудил украинца вернуться из аренды.

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