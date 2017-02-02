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Физлиц планируется допустить к торгам на валютную биржу
02.02.2017 19:29 — Разное | Ежедневник
Согласно подготовленному проекту закона физические лица смогут участвовать в торгах валютой на Белорусской валютно-фондовой бирже уже в 2017 году.
Об этом сообщил сегодня во время круглого стола по обсуждению проекта закона "Об инвестиционных фондах" председатель правления БВФБ Андрей Аухименя, передает корреспондент
"Один из глобальных проектов этого года - организация прямого выхода субъектов хозяйствования и физлиц на биржевой валютный рынок. Планируем уже по итогам первого полугодия допустить на биржевой валютный рынок физических лиц", - пояснил Андрей Аухименя.
Председатель правления БВФБ отметил, что так получится разгрузить банки от дилинга банкнот и сделать более прозрачной систему валютного обмена. "Не надо будет ходить по обменникам, носить наличку, достаточно будет оформить заявку через приложение, разработанное биржей и банками, и купить валюту по биржевому курсу.
Сегодня 30% дневного валютного оборота формируют физические лица, то есть примерно из 100 млн долларов ежедневного оборота 30 млн долларов - это физлица. И мы хотим по возможности максимально этот оборот завести на биржу", - подчеркнул он.
В 2017 году планируется увеличение продолжительности торговых сессий на биржевом валютном рынке - в три раза."Если сегодня торговая сессия составляет 2 часа, то мы планируем увеличить ее до 6 часов", - сообщил Андрей Аухименя.
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Согласно подготовленному проекту закона физические лица смогут участвовать в торгах валютой на Белорусской валютно-фондовой бирже уже в 2017 году.
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