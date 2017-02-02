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Белорусский биатлонист завоевал бронзу на юниорском чемпионате Европы в Чехии

02.02.2017 20:05 — Разное | Tut.by  
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Белорусский биатлонист Антон Смольский завоевал бронзу в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате Европы в чешском Нове-Место.

На дистанции 15 км с четырьмя огневыми рубежами Антон Смольский с 1 (0+1+0+0) промахом на 2 минуты 5,6 секунды отстал от победителя Игоря Малиновского из России, который обошелся без промахов и показал результат 39 минут 56,3 секунды.

Серебряная награда юниорского ЧЕ-2017 у российского биатлониста Кирилла Стрельцова — 1 (0+0+1+1) промах; +1.46,6.

Антон Смольский родился 16 декабря 1996 года в Копыле. Прежде его лучшими результатами в карьере были 10-е место в гонке преследования на чемпионате мира по летнему биатлону в 2015 году и 12-е место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы-2016.

В индивидуальной гонке юниорского ЧЕ выступили еще три белорусских биатлониста. Вадим Радюк с 1 (0+0+1+0) промахом занял 18-е место (+3.45,5), Роман Шинкевич с 6 (3+1+2+0) промахами стал 38-м (+6.24,4), Игорь Карпюк с 6 (3+0+2+1) неточными выстрелами оказался 58-м (+8.5,0).

В индивидуальной гонке на 12,5 км среди девушек лучшей среди белорусок стала Анна Сола, с 3 (0+0+1+2) промахами занявшая 7-е место (+1.43,1). Дарья Блашко с 3 (2+1+0+0) неточными выстрелами оказалась 28-й (+3.44,1), Динара Алимбекова допустила 5 (1+1+1+2) промахов и показала 38-й результат (+4.32,0), Анастасия Ануфриева с 6 (0+2+3+1) промахами оказалась 66-й (+8.16,0).

Призовую тройку составили Анна Вайдель (Германия), преодолевшая дистанцию без промахов и показавшая время 42 минуты 0,3 секунды, Миртилль Бегу из Франции — 1 (0+0+1+0) промах, +10,7 и Маркетта Давидова из Чехии — 3 (1+2+0+0) промаха, +38,0.

4 февраля юниорский чемпионат Европы продолжится спринтерскими гонками.

 
 
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Белорусский биатлонист Антон Смольский завоевал бронзу в индивидуальной гонке на юниорском чемпионате Европы в чешском Нове-Место.

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