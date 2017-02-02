Волейболисты борисовского клуба БАТЭ-БГУФК завершили выступление в розыгрыше европейского Кубка вызова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня борисовчане в ответном поединке за выход в четвертьфинал проиграли в Новом Уренгое российскому «Факелу» со счетом 0:3 (14:25, 12:25, 21:25).

В первой игре 1/8 финала, состоявшейся 18 января в Могилеве, борисовчане также уступили российской дружине с результатом 0:3 (15:25, 21:25, 15:25).

На предыдущем этапе розыгрыша Кубка вызова волейболисты «Факела» выбили из турнира солигорский «Шахтер» (3:0 и 3:1). Борисовские волейболисты в 1/16 финала обыграли по сумме двух встреч еще один белорусский клуб — обуховский «Легион» (3:0 и 2:3).

Ранее с дистанции сошел чемпион Беларуси минский «Строитель», который сначала неудачно выступил в квалификации Лиги чемпионов, а затем в 1/32 финала Кубка ЕКВ уступил итальянской «Пьяченце».

Из белорусских команд выступление в еврокубковых турнирах продолжат волейболистки «Минчанки». В 1/8 финала женского Кубка ЕКВ белоруски дважды встретятся с итальянским клубом «Бусто-Арсицио». Первая игра состоится 8 февраля на арене итальянской команды, ответная встреча за выход в четвертьфинал пройдет 22 февраля в минском Дворце спорта.