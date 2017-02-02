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Баскетболисты "Цмокі-Мiнск" потерпели седьмое поражение подряд в Единой лиге ВТБ

02.02.2017 20:49 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты «Цмокі-Мінск» потерпели седьмое поражение подряд в Единой лиге ВТБ. 2 февраля «драконы» уступили в Саратове одному из аутсайдеров турнира «Автодору». Благодаря успеху в поединке с белорусским клубом поволжская дружина поправила турнирное положение, с 5 победами в 14 матчах поднявшись на 9-е место.


Фото: bc-tsmoki.by

«Автодор» — «Цмокі-Мінск» — 88:81 (23:17, 17:17, 28:18, 20:29)

«Цмокі-Мінск»: Джойс (11 + 10 передач), Милошевич (11 + 8 подборов), Тростинецкий (8), Гагич (4), Кудрявцев (0); Грейвз (14 + 5 подборов), Грей (13 + 5 передач), Семенюк (12), Лашкевич (4), Мещеряков (4).

Первую половину матча минчане сражались с хозяевами на равных, однако в третьей четверти позволили «Автодору» оторваться в счете на полтора десятка очков.

В заключительной четверти «Цмокi» встрепенулись и стремительно стали нагонять оппонента, подобравшись было на дистанцию всего 5 баллов. Однако полностью ликвидировать отставание не удалось.

«Цмокi» не знают побед в Единой лиге ВТБ уже около двух с половиной месяцев, с 20 ноября 2016 года, когда в Перми была обыграна «Парма», которая не одержала ни одной победы в 14 матчах со старта чемпионата и замыкает турнирную таблицу.

«Цмокi» с 3 победами в 14 поединках опустились на предпоследнее место среди 13 команд. Лидируют в турнире ЦСКА — 13 побед в 14 матчах, «Локо» — 11 в 13, «Химки» — 11 в 14, «Зенит» — 11 в 14.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ белорусский клуб проведет 5 февраля на паркете «Минск-Арены» против казанского УНИКСа, с 10 победами в 14 матчах занимающего 5-е место в таблице.

 
Теги: Минск
 
 
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Баскетболисты "Цмокі-Мінск" потерпели седьмое поражение подряд в Единой лиге ВТБ. 2 февраля "драконы" уступили в Саратове одному из аутсайдеров турнира "Автодору".

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