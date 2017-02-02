



В Кишиневе состоялась презентация экспортного и инвестиционного потенциала Беларуси, подписаны контракты на поставку в Молдову белорусской продукции на сумму около 700 тыс. долларов.

Как отметили в посольстве Беларуси в Молдове, презентация экспортного и инвестиционного потенциала Беларуси для деловых кругов Молдовы состоялась в рамках программы многоотраслевой выставки "Произведено в Молдове", в которой участвует делегация белорусских предприятий во главе с генеральным директором Гомельского отделения БелТПП Мариной Филоновой.

Визит в Кишинев белорусской делегации проходит с 31 января по 3 февраля. Он организован при содействии посольства Беларуси в Молдове. Белорусская продукция на выставке представлена предприятием "Батстрактор", осуществляющим сборку тракторов МТЗ в Гагаузии.

Состоялась контактно-кооперационная биржа представителей белорусских предприятий ОАО "Гомельский химзавод", ОАО "Минский завод "Калибр", ОАО "Минский вагоноремонтный завод", ЧПТУП "Энергопромавтоматика", ОАО "Ратон", ОАО "Щучинский маслосырзавод" с участием более 30 молдавских компаний. Проведены переговоры делегации с представителями руководства ТПП Молдовы, Молдавской железной дороги, оптовых и торговых сетей, представителями молдавских субъектов хозяйствования, потенциальных потребителей белорусской продукции. На встречах в посольстве Беларуси в Молдове и совместном предприятии ТК "Керамин-Кишинев" рассмотрены вопросы увеличения белорусского экспорта в Молдову, пишет БЕЛТА.