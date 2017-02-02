Женская сборная Беларуси по теннису готовится провести первый матч в своей истории в Мировой группе Кубка Федерации. На что рассчитывает команда в отсутствие Виктории Азаренко? Насколько силен соперник? SPORT.TUT.BY рассказывает о предстартовых раскладах во встрече с голландками.





В апреле 2016 года в матче против россиянок в Москве экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко помогла женской сборной Беларуси по теннису впервые пробиться в Мировую группу Кубка Федерации. Боевое крещение на таком уровне команде предстоит провести 11 и 12 февраля в Минске. Это будет сразу четвертьфинальная стадия, так как в элитном дивизионе этого турнира находится всего восемь сборных. В гости к нам пожалуют голландки, которые обыгрывали белорусок в трех предыдущих поединках — в 1994, 1999 и 2014 годах.

— У нас серьезные намерения, — предупредил капитан белорусского коллектива Эдуард Дубров. — В плане у нас значатся три буквы. Поб — это значит победа.

Чуть поостыв, Эдуард Владимирович признался, что главная задача команды на сезон в целом, а не на отдельный матч Кубка Федерации, — это все же обкатать молодежь.

— Надо как-то шевелиться, Азаренко же тоже не вечно будет играть, — сказал он.

Дубров вызвал на предстоящую встречу Александру Саснович (129-й номер в одиночном разряде WTA), Арину Соболенко (142 WTA), Ольгу Говорцову (172 WTA), Веру Лапко (305 WTA). Лидера Виктории Азаренко не оказалось в заявке по уважительной причине. В декабре 2016 года Вика стала мамой .

— Я очень рад за Азаренко, что она наконец родила ребенка, — сказал Дубров. — Дай бог ей скорее вернуться в сборную. С Азаренко мы гораздо сильнее. Тут, как говорится, невозможно поспорить. Всегда, когда она присутствует, дух и потенциал команды выше.











К участию в одиночных поединках матча с Нидерландами готовятся Арина Соболенко и Александра Саснович — в качестве первого номера команды. В текущем сезоне на турнирах WTA 22-летняя Александра проиграла в половине из восьми матчей, что является поводом переживать. С другой стороны, в ходе прошлогоднего розыгрыша Кубка Федерации Саша одержала четыре победы в пяти встречах.

— В Москве чувствовали уверенность [в результате], потому что была Азаренко, — вспомнил Дубров. — Сейчас на плечи Саснович ложится большая ответственность, чтобы не мы догоняли в счете, а нас. Все должны сыграть по максимуму и с хорошим настроением.

С мнением Вики Азаренко о том, что в предстоящем матче в Минске белорусским девушкам прежде всего предстоит справиться с волнением , Саша Саснович не согласилась. Она полагает, что о подобных вещах нужно меньше думать. Меж тем не стоит забывать, что женская сборная Беларуси по теннису не играла дома уже очень давно. В последний раз — в 2011 году. А представительницы Нидерландов сильны. Год назад они уступили путевку в финал Fed Cup француженкам.

18-летняя Арина Соболенко дебютировала в Кубке Федерации в прошлогоднем матче с россиянками в парной встрече. Меньше чем за год она доросла до звания второго номера сборной. Дубров роли в команде распределяет исключительно в соответствии с рейтингом теннисисток.

— Я готова, — сказала Соболенко. — Меня очень даже радует перспектива сыграть в одиночке.





— Арина играет хорошо, много работает, — тепло отозвалась о партнере по команде 18-летняя Вера Лапко, прошлогодняя победительница юниорского Australian Open. — Я постоянно вижу ее на кортах. Ее успехи меня не смущают, а мотивируют делать все от меня зависящее, чтобы мы шли вровень. У меня было больше побед в юниорском теннисе, а Арина сейчас стоит выше в рейтинге среди теннисистов-профессионалов. Посмотрим, что будет дальше.





Как и Соболенко, Лапко в 2017 году впервые приняла участие с квалификационном турнире к взрослому турниру на открытом чемпионате Австралии. Обе теннисистки выбыли во втором раунде отборочного этапа.

— Я и тренер довольны результатом, — добавила Вера. — Все получилось так, как мы предполагали. И, думаю, нынешний год пройдет для меня намного успешнее, чем предыдущий.

Пока нельзя с уверенностью сказать, что Вера Лапко и Ольга Говорцова сыграют в паре. Известно лишь, что наигрываются разные сочетания с участием 28-летней Говорцовой.

— Для нее стоит определенная задача — отыграть парный матч, — пояснил Эдуард Дубров. — Поэтому и позвал Олю. Берегу ее.

К слову, единственный матч в прошлогоднем розыгрыше Кубка Федерации Ольга выиграла как раз в парном поединке. Отрицательные статистические показатели Говорцовой в одиночке, а она потерпела девятнадцать поражений на турнирах WTA в 2016 году, Дубров назвал «ее личной проблемой».

— Мы делаем так, как будет лучше для команды, — Говорцова, которая еще год назад рассматривалась как один из лидеров, спокойно отнеслась к изменениям. — Мы не рассматриваем их, как что-то личное.





В комментарии для прессы Ольга также назвала прошлый год самым неудачным в карьере и посетовала, что таким он получился из-за многочисленных травм. Говорцова убеждена, что хорошая форма позволит ей за два-три турнира отвоевать прежние позиции в мировом рейтинге. Однако отвечать прямо на вопрос, считает ли она свое нынешнее физическое состояние оптимальным, Оля отказалась.

В составе сборной Нидерландов есть игрок из первой сотни мирового рейтинга. Это Кики Бертенс (24 WTA). В 2014 году, когда белоруски играли с голландками в дивизионе рангом ниже, Бертенс обыграла и Говорцову, и Саснович на харде. В 2015 году взяла верх над Саснович уже на грунте. Ни одного сета белорусские теннисистки у Кики еще не выигрывали. В защиту белорусок Соболенко добавила, что все игровые отрезки прошли в борьбе.

— В 1917 году была революция, и в этом году уже 100-летие будем отмечать, — подметил Эдуард Дубров. — Так что 2014 год надо забывать, потому что столько воды утекло. И дети наши выросли. Они уже не дети, а молодые женщины. Все покажет теннисный корт и сетка, которая отделяет игроков.





— Кики — серьезный оппонент, предпочитает атаковать, — такую оценку игре Бертенс дала Соболенко. — Ее присутствие в команде говорит о том, что проходным матч с Голландией для нас не будет.

Сезон 2017 года Бертенс начала с двух побед и трех поражений. По мнению Дуброва, это не повод говорить об уязвимости лидера сборной Нидерландов.

— Как знать, может, Кики берегла силы для игры за сборную, — предположил Эдуард Владимирович. — В Кубке Федераций она может выйти в полуфинал, что является значимым результатом для любой страны.





— У нас тоже хорошие шансы побороться за выход в следующую стадию турнира, — уверена Говорцова. — У голландок только один игрок из первой сотни мирового рейтинга.

Действительно, компанию Кики Бертенс в сборной составят Синди Бургер (138 WTA), Аранта Рус (174 WTA), Михаэлла Крайчек (252 WTA). Полное впечатление о теннисистках из Нидерландов белорусам помогли составить специалисты из Tennis Com Stat.

— Мы посмотрели статистические данные, отметили их манеру действий, — сказал Эдуард Дубров. — Сложились определенные тактические варианты, как с кем играть. Куда играть, а куда не надо играть. То есть сильные и слабые стороны. Непосредственно перед матчем будем обновлять эту информацию для наших девушек.

Расписание в матче Беларусь — Нидерланды 11 февраля. 11.40 — официальная церемония, два поединка в одиночном разряде

12 февраля. 10.45 — две одиночные встречи и парный матч





Отметим, что матч Беларусь — Нидерланды пройдет на главной площадке «Чижовка-Арены». Здесь положили хардовое покрытие, которое белоруски нашли подходящим для эффективных атакующих и оборонительных действий. А Ольга Говорцова назвала условия в целом настолько хорошими, что «создается впечатление, будто играем на выезде, а не дома».

Стоимость квитков на матч — 10 и 15 рублей. Купить билет на центральные трибуны нельзя, так как места на них зарезервированы организаторами. Остаются только варианты на удаленных от корта секторах.

— Не знаю, это не мне решать, — отказалась оценивать билетную политику теннисной федерации Александра Саснович. — Но, конечно, хотелось бы, чтобы трибуны были полные. Наш огромный плюс, что мы играем дома при поддержке родителей, родственников и друзей. Уверена, что мы будем ощущать поддержку. Благодаря ей и нашей хорошей игре сможем победить.