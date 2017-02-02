Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал главного тренера хоккейного клуба "Динамо" (Минск) Крэйга Вудкрофта на один матч и оштрафовал.

рассмотрел эпизод игры "Автомобилист"-"Динамо" (Минск), состоявшейся 1 февраля 2017 года. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛэпизод игры "Автомобилист"-"Динамо" (Минск), состоявшейся 1 февраля 2017 года.

Главный тренер ХК "Динамо" Крэйг Вудкрофт подвергнут денежному штрафу за "оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды".

Дисциплинарный штраф до конца игры (20 минут) стал для Вудкрофта повторным в нынешнем чемпионате, то на него галожена обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.