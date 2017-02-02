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Тренер минских "зубров" оштрафован и дисквалифицирован за оскорбление

02.02.2017 19:32 — Разное | БДГ  
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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал главного тренера хоккейного клуба "Динамо" (Минск) Крэйга Вудкрофта на один матч и оштрафовал.
 
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод игры "Автомобилист"-"Динамо" (Минск), состоявшейся 1 февраля 2017 года.
 
Главный тренер ХК "Динамо" Крэйг Вудкрофт подвергнут денежному штрафу за "оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды".
 
Дисциплинарный штраф до конца игры (20 минут) стал для Вудкрофта повторным в нынешнем чемпионате, то на него галожена обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.
 
Вчера в Екатеринбурге мнские динамовцы выиграли у местного "Автомобилиста" со счетом 3:2, одержав пятую победу подряд.
 
 
Теги: Минск
 
 
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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал главного тренера хоккейного клуба "Динамо" (Минск) Крэйга Вудкрофта на один...

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