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В ночь с пятницы на субботу могут не работать карточки некоторых банков
Клиенты некоторых банков в ночь с пятницы на субботу могут столкнуться с перебоями в работе пластиковых карточек. Сложности при оплате товаров и услуг, а также при снятии наличных денег возможны с 2 до 6 часов из-за технических работ, которые
Кратковременные перерывы возможны в обслуживании держателей карточек банков, которые пользуются услугами Банковского процессингового центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, банкоматов, инфокиосков, обслуживаемых банками, подключенных к аппаратно-программному комплексу центра.
О возможных проблемах при расчете за покупки или при снятии наличных денег сообщили БПС-Сбербанк, Беларусбанк, Паритетбанк, Белорусский народный банк, Франсабанк, БСБ Банк, Белинвестбанк, Цептер Банк.
Перебои не коснутся держателей карт тех банков, которые создали собственные процессинговые центры или пользуются материнскими процессинговыми центрами.
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Сложности при оплате "пластиком" возможны из-за технических работ, которые будет проводить процессинговый центр.
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