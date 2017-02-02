Сборная Беларуси 2 февраля разгромно проиграла команде России в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею с мячом в шведском Сандвикене.

Беларусь — Россия — 0:17 (0:6)

В составе россиян особенно усердствовали Евений Иванушкин (6 мячей и 1 голевой пас) и Алмаз Миргазов (4+3). На счету Никиты Иванова 5 (2+3) очков, Александра Антипова — 4 (2+2), Артема Бондаренко — 3 (1+2), Михаила Прокопьева — 3 (0+3), Яниса Бефуса — 2 (2+0), Павла Булатова — 1 (0+1).

Результаты других четвертьфинальных матчей:

Казахстан — Норвегия — 4:5.

Финляндия — США — 15:1.

Швеция — Германия — 34:6.

Таким образом, 4 февраля в полуфиналах сыграют Норвегия — Швеция и Финляндия — Россия.

Команда Беларуси 4 февраля оспорит 7-е место в поединке с Германией, Казахстан и США разыграют 5-ю строку.

Напомним, что на предварительном этапе белорусы сыграли вничью с дебютантом элитного дивизиона Германией (7:7), но обыграли немцев в серии послематчевых пенальти (4:3). На групповой стадии Беларусь также крупно уступила Норвегии — 1:10 и США — 5:14 и заняла 3-е место в своем квартете.

Поединки за золото и бронзу состоятся на чемпионате мира в Сандвикене 5 февраля.