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Американец 30 лет хранил редкую Ferrari в однокомнатной квартире

03.02.2017 07:38 — Разное | Tut.by  
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Житель Лос-Анджелеса несколько десятков лет хранил редкую модель Ferrari в квартире принадлежавшего ему жилого дома. Американец замуровал в «однушку» купе 250 GT PF 1959 года выпуска. Необычную историю осветило издание Petrolicious.


Фото: petrolicious.com

О спрятанной в голливудской квартире машине стало известно благодаря адвокату бывшего владельца. Юрист купил у него спорткар, который, как отмечает портал Авторамблер, хранился в апартаментах примерно с середины 1980-х.

Ferrari 250 GT PF Coupe оснащались трехлитровым мотором V12 мощностью 280 лошадиных сил и пятиступенчатой механической коробкой передач. Дизайн модели был разработан итальянским ателье Pininfarina.


Фото: petrolicious.com

Американец спрятал автомобиль из опасений угона, поскольку считал Голливуд того времени не самым безопасным районом. Для этого ему потребовалось разобрать одну из стен жилища, а после собрать ее обратно.

В течение десятков лет он понемногу реставрировал «Феррари», покупая различные запчасти. Автомобиль при этом он установил на специальные стойки, чтобы тот не двигался в случае землетрясения.














Адвокат долгое время знал о «секрете» клиента, но впервые увидел машину относительно недавно, во время встречи с жителем Голливуда у него дома. Когда юристу стало известно, что его клиент решил сменить место жительства, он предложил ему купить автомобиль. Сделка состоялась, однако ее сумма не называется.

«Феррари» забрали из квартиры, по новой разобрав стену. Работы заняли пять часов. Новый владелец планирует продолжить реставрацию.

 
 
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