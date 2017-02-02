Первые февральские выходные Витебск проведет активно. Расшевелиться помогут спортивные праздники, а также многочисленные концерты и вечеринки в честь встреч выпускников.

Городские мероприятия

«Зимние старты — 2017» Где: пойма реки Витьба Когда: 4 февраля, 11.00 Вход: свободный

В программе зимнего культурно-спортивного праздника: соревнования, концерт, игры и развлечения, ярмарка, полевая кухня, показательные выступления десантников.



Фото: Reuters

« Зимняя мозаика » Где: «Золотое кольцо города Витебска «Двина» Когда: 4 февраля, 11.00 Вход: свободный

На спортивно-художественном празднике состоятся конкурс снежных фигур, ярмарка-продажа, игры и забавы для детей и взрослых. Силы гостей подкрепит бесплатная солдатская каша.



Фото: Игорь Матвеев

Кинопоказ

«Пульс» Где: арт-центр VZAP (ул. Октябрьская, 2) Когда: 3 февраля, 19.00 Билеты: 4 рубля

В арт-центре покажут «любительское кино, сделанное с помощью любительского оборудования, но с высокой идейной составляющей», — так говорят о своем фильме создатели. Затем состоится концерт витебского рок-коллектива Golden Gate.





Вечеринки

«Вечер встречи выпускников» Где: арт-паб Torvald (ул. Толстого, 1) Когда: 4 и 11 февраля, с 19.00 до утра Билеты: 4 февраля — 15−25 рублей, 11 февраля — 10 рублей

Организаторы обещают приятную атмосферу, вкусные угощения и напитки.

Запись по телефонам: +375 (29) 710−57−36 и +375 (29) 712−11−11.





2007 Reloaded Где: лофт Dietrich (ул. Володарского, 100) Когда: 5 февраля, 19.30 Билеты: 4 рубля (предварительно), 5 рублей — в день концерта

Прозвучат кавер-версии хитов 2003−2010 годов в исполнении Green Shadow, Thornyway, Martin Iden, No time to die.

Справки по телефону: +375 (33) 308−80−88.

Выставка

«Иллюзиум» Где: ратуша Когда: с 4 февраля по 31 марта (кроме понедельника), с 10.00 до 18.00 Билеты: 2,5 рубля

Выставка состоит из 3D-картин, которые оживают в объективах фотокамер. Посетители смогут примерить крылья ангела, исполнить роль тореадора, спастись из пасти акулы, пройтись по канату над мегаполисом. Не обойдется без классических оптических иллюзий, которые помогут понять, как человек воспринимает пространство, и различных фигур, противоречащих законам геометрии.





Концерты

Mitsenko-project Где: филармония Когда: 3 февраля, 18.30 Билеты: 10 рублей

Концерты цикла Mitsenko-project стали знаковым событием в культурной жизни Витебска. Музыканты играют популярный джаз, а наслаждаться им можно в уютной атмосфере. В фойе на втором этаже филармонии, сидя за столиком, можно выпить кофе, послушать музыку, задать артистам вопросы об исполняемых произведениях.





N.A.B.R. Где: арт-паб Torvald (ул. Толстого, 1) Когда: 4 февраля, 18.00 Билеты: первые 40 билетов — по 8 рублей, остальные — 11 рублей

Впервые в Витебске выступит группа N.A.B.R. — студийно-виртуальный проект, созданный тремя музыкантами из Бреста.

Приобрести билеты можно в арт-пабе и на сайте . Инфолиния: +375 (25) 913−38−76.





« Акустика в порядке бреда » Где: арт-паб Torvald (ул. Толстого, 1) Когда: 5 февраля, 19.00 Билеты: первые 30 билетов — 30 рублей, остальные — 11 рублей

Концерт соберет авторов, которые уже некоторое время не живут в Витебске, но считаются яркими представителями текстовой школы.

Билеты можно приобрести на сайте и в арт-пабе. Инфолиния: +375 (25) 913−38−76.





Развлечения

« Зимний кубик — 2017 » Где: концертный зал «Витебск» Когда: 4−5 февраля, 11.00 Билеты: 3 рубля

Позабыть о своих гаджетах и погрузиться в мир захватывающих развлечений в компании единомышленников можно, приняв участие в чемпионате настольных игр.

В первый день все желающие смогут пройти обучение, а во второй — принять участие в чемпионате, получить грамоты и ценные призы от организаторов.

Билеты — в кассах города и на сайте kvitki.by. Справки по телефонам: +375 (212) 63-93-92, +375 (33) 677−73−71.





Спорт

«Начало легенды» Где: зал бокса (ул. Лазо, 50) Когда: 5 февраля, 11.00 Вход: свободный

В эти выходные в Витебске состоится турнир по смешанным единоборствам ММА.

Подробности — по телефону: +375 (33) 316−15−16 и в группе .



