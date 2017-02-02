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Встречи выпускников, джаз-кафе и выставка иллюзий. Куда пойти в Витебске в эти выходные
Первые февральские выходные Витебск проведет активно. Расшевелиться помогут спортивные праздники, а также многочисленные концерты и вечеринки в честь встреч выпускников.
Городские мероприятия
В программе зимнего культурно-спортивного праздника: соревнования, концерт, игры и развлечения, ярмарка, полевая кухня, показательные выступления десантников.
На спортивно-художественном празднике состоятся конкурс снежных фигур, ярмарка-продажа, игры и забавы для детей и взрослых. Силы гостей подкрепит бесплатная солдатская каша.
Кинопоказ
В арт-центре покажут «любительское кино, сделанное с помощью любительского оборудования, но с высокой идейной составляющей», — так говорят о своем фильме создатели. Затем состоится концерт витебского рок-коллектива Golden Gate.
Вечеринки
Организаторы обещают приятную атмосферу, вкусные угощения и напитки.
Запись по телефонам: +375 (29) 710−57−36 и +375 (29) 712−11−11.
Прозвучат кавер-версии хитов 2003−2010 годов в исполнении Green Shadow, Thornyway, Martin Iden, No time to die.
Справки по телефону: +375 (33) 308−80−88.
Выставка
Выставка состоит из 3D-картин, которые оживают в объективах фотокамер. Посетители смогут примерить крылья ангела, исполнить роль тореадора, спастись из пасти акулы, пройтись по канату над мегаполисом. Не обойдется без классических оптических иллюзий, которые помогут понять, как человек воспринимает пространство, и различных фигур, противоречащих законам геометрии.
Концерты
Концерты цикла Mitsenko-project стали
Впервые в Витебске выступит группа N.A.B.R. — студийно-виртуальный проект, созданный тремя музыкантами из Бреста.
Приобрести билеты можно в арт-пабе и на
Концерт соберет авторов, которые уже некоторое время не живут в Витебске, но считаются яркими представителями текстовой школы.
Билеты можно приобрести на
Развлечения
Позабыть о своих гаджетах и погрузиться в мир захватывающих развлечений в компании единомышленников можно, приняв участие в чемпионате настольных игр.
В первый день все желающие смогут пройти обучение, а во второй — принять участие в чемпионате, получить грамоты и ценные призы от организаторов.
Билеты — в кассах города и на сайте kvitki.by. Справки по телефонам: +375 (212) 63-93-92, +375 (33) 677−73−71.
Спорт
В эти выходные в Витебске состоится турнир по смешанным единоборствам ММА.
Подробности — по телефону: +375 (33) 316−15−16 и в
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Первые февральские выходные Витебск проведет активно. Расшевелиться помогут спортивные праздники, а также многочисленные концерты и вечеринки в честь встреч...
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