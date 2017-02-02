﻿ Под Речицей водитель BMW при попытке обгона VW не справился с управлением и вылетел в кювет. 21.by
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Под Речицей водитель BMW при попытке обгона VW не справился с управлением и вылетел в кювет

03.02.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось вечером 2 февраля в Речицком районе — водитель BMW 525 возвращался домой в Светлогорск по дороге Р82, сообщает газета «Дняпровец».


На выезде из Речицы водитель решил обогнать двигавшийся впереди Volkswagen Jetta, но не заметил, что водитель VW уже начал притормаживать и собирался повернуть налево.

Уходя от столкновения, водитель BMW резко вывернул руль, пытаясь объехать Volkswagen слева. Машина вошла в неуправляемый занос и через 100 метров ее вынесло на отбойник моста. Авто перемахнуло через оградительную металлоконструкцию и, несколько раз перевернувшись, скатилась по склону в кювет, застряв между двух деревьев.


Водитель BMW, будучи пристегнутым ремнем безопасности, практически не пострадал.

 
 
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ДТП случилось вечером 2 февраля в Речицком районе - водитель BMW 525 возвращался домой в Светлогорск по дороге Р82.

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