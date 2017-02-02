На двоих — почти шесть тонн снаряженной массы, 658 лошадиных сил, 1260 Нм, шестнадцать цилиндров и… расход более 40 литров на 100 километров! Сегодня у нас на тесте очень крупные парни: культовая Toyota Land Cruiser 200 4.5D будет противостоять нападкам «белорусского» Chevrolet Tahoe, оснащенного исполинским 6,2-литровым бензиновым V8!





Большие конкуренты?

Предсказываю первый комментарий: «Нашли с чем сравнивать! Toyota Land Cruiser 200 — это прежде всего надежность, неубиваемость, невероятная проходимость! Весь Север боготворит эту машину, а вы ее с чем сравниваете — вот с этим американским „паркетником“? Стыд! Позор!».

Да, проходимость и живучесть TLC-200 — это не миф, это факт. Однако задайте себе вопрос: давно вы видели в городе «двухсотку» с поцарапанными ветками бортами, примятым от удара о пень порогом или по уши измазанную в грязи? Да что там: сколько TLC-200 вы видели на хорошей внедорожной резине? Вот то-то же: Север, конечно, боготворит заслуженно, однако покупают Land Cruiser приличными тиражами не только там, и эксплуатируют чисто вымытыми на городских проспектах. Так чем Chevrolet Tahoe не конкурент?

Конкурент, да еще какой: благодаря белорусской сборке цены на Chevrolet Tahoe сегодня начинаются с отметки чуть больше 64 000 долларов. Топ-версия LTZ стоит уже $ 71 230, но это тоже можно сказать «недорого», потому что базовый Land Cruiser 200 стоит от $ 68 841, а топ-версия Executive лимитированных версий Black или White потянет уже более, чем на $ 97 000! То есть, разница между двумя «топами» составляет без малого тридцать тысяч долларов! Поневоле задумаешься: а почему бы и не Tahoe?



Tahoe выглядит не просто монументально, но даже устрашающе огромным

Тем более, что впечатление он производит столь же сильное, как и TLC, если не сказать больше. Монументальный хромированный «щит» решетки радиатора, похожий на теннисный стол капот, огромные фары — таким уступают дорогу еще до того, как подъедешь. Визуально Tahoe кажется настолько крупным, что удивляешься — как он умещается в полосе?



Отличительная черта самой дорогой версии TLC 200 — спортивный передний бампер

У Land Cruiser 200 пафоса поменьше, но зато его безошибочно узнают даже издалека. А «спортивная», как ее называет производитель, накладка на переднем бампере выдает окружающим истинную цену конкретно этого авто: это «топовая» комплектация Executive почти за 100 тысяч долларов, а не какая-то там базовая «Комфорт» за 68 000! Второй отличительной особенностью Executive (помимо внушительного списка оснащения) является гидропневматическая подвеска. Которая, помимо всего прочего, должна избавить «200-й» от его самого досадного недостатка — «клевков» на торможении. Но не будем забегать вперед.



К качеству отделочных материалов претензий нет, но вот с эргономикой есть проблемы — слишком много кнопок и расположены они не всегда логично

Интерьер TLC 200 — это что-то явно очень дорогое, но своеобразное. Кожа, пластик, хром, «дерево», большой «тачпад» — как говорится, есть все. Однако беда с дизайном: все выглядит нарочито грубым, слегка нескладным. Большой экран соседствует с «олдскульными» часами, а все клавиши разбросаны настолько хаотично, что найти некоторые из них можно только по счастливой случайности. Причем только стоя на месте: многие клавиши перекрыты рулевым колесом, и их просто не видно. Посадка за рулем тоже на любителя — даже в самом нижнем положении кресло стоит очень высоко, сидишь как на стуле. Хотя — а что хотеть от рамного вездехода?



По качеству материалов Tahoe чуть хуже «японца», но ничего критичного. А вот посадка удобнее

Но, садясь в Tahoe, понимаешь, что рама удобной посадке не помеха: диапазоны регулировок кресла и рулевого колеса позволяют здесь сесть гораздо ниже, и слегка откинуться назад, как в легковушке. Для «дальнобойщиков» это большой плюс — в таком мягком кресле спокойно можно и тысячу отмотать, не вымотавшись самому. При этом совершенно не важно, какого вы роста и комплекции — регулировкой оснащен даже педальный узел.

Качество отделки, если говорить конкретно о материалах, у Tahoe попроще — «американец», что с него взять… Однако чего-то откровенно дешевого, неуместного, режущего глаз, не обнаруживается. Да и по дизайну все гораздо гармоничнее — так что при первом знакомстве и посадке за руль Tahoe производит более благоприятное впечатление.





Пассажиры, открыв дверь огромного Tahoe и воспользовавшись услугами удобной, бесшумно выехавшей подножки, будут немного удивлены — сзади здесь стоят два отдельных кресла! Это особенность топ-комплектации LTZ, но если кому-то не нравится, бесплатно можно заказать установку более привычного дивана на втором ряду. Но кому может не понравиться отдельное кресло с регулировкой по углу наклона спинки и подлокотником?

Странно только, что нет продольной регулировки — хотя и без нее места для ног хватает и людям выдающихся комплекций. Кроме этого, даже в самом нижнем положении водительского кресла под него все равно можно подсунуть ноги, даже в зимней обуви. Из элементов комфорта пассажирам Tahoe предложены собственный пульт «климата», подогревы и опционная мультимедийная система, смонтированная на потолке — ее отлично видно пассажирам и второго, и третьего рядов.





Третий ряд — классическая «галерка»: плоские сиденья установлены низко, но места для головы все равно не хватает, также, как и для ног. По ширине двоим будет вполне комфортно, есть подстаканники — в общем, как «детский» ряд вполне сгодится.





У TLC в данной комплектации сидений третьего ряда нет. А второй ряд представляет собой диван, разделенный в пропорции «один к двум», и каждая из половинок имеет регулировки — по углу наклона спинки и в продольном направлении. Последняя регулировка позволяет добиться большего запаса пространства в области коленей, однако это не делает «двухсотку» более комфортной для пассажиров: диван установлен слишком низко. Но в качестве утешения — двухзонный «климат» для заднего ряда.





Доступ в багажник Toyota может быть осуществлен двумя способами: для размещения мелких вещей можно открывать только верхнюю створку двери, а если грузится что-то крупное, можно откинуть и нижний борт. Объем внушает уверенность в том, что влезет все: 909 литров в обычном состоянии и до 2315 литров при сложенных половинках заднего дивана. Но складывается все по старинке, вручную.





А вот у Tahoe — все на кнопочках! И если сервопривод двери багажника уже привычная вещь для дорогих авто, то самостоятельно складывающиеся и раскладывающиеся сиденья третьего ряда — пока еще диковинка. Второй ряд также складывается нажатием на клавишу, однако поднимать спинки раздельных сидений придется уже вручную.

Минус багажника Tahoe — заметно большая погрузочная высота. Но зато объем даже более впечатляющий, чем у TLC: 443 литра остается при разложенных сиденьях третьего ряда. Если их сложить, получится уже 1462 литра, а сложив и второй ряд, получите уже 2681 литр. Впрочем, для всех, кто видит Chevrolet Tahoe, важнее другой литраж — объем мотора!

Объем имеет значение



В таких заездах опасения вызывает низко висящий передний бампер

6,2. Нет, не так — Шесть и Два. Произносится с придыханием. Или с восторгом. Можно с удивлением или изумлением. Но никак не равнодушной будничной интонацией, потому что такой V8 за 60 с небольшим тысяч долларов на рынке больше не найдешь. Кстати, у себя на родине Tahoe предлагается с другим V8, объемом «всего лишь» 5,3 литра. Но для нашего региона, видимо, этого было маловато — поставили 6,2.

И хорошо, что поставили! Потому что несмотря на все экологические и прочие нормы «шесть и два» запускается с таким звуком, что аж дрожь по телу проходит. А когда черная туша массой в 2,7 тонны срывается с места, у пассажиров начинается что-то сродни оргазму — некоторые даже глаза закатывают. А как тут не закатить: 6,8 секунды с места до 100 км/ч! Наслаждение сродни наркотическому, причем с очень сильным эффектом привыкания. Хочется еще, еще и еще! И неважно, есть рядом достойные соперники или нет — просто хочется ощутить эту телепортацию в пространстве.

Да и какие соперники? Таким разгоном может гордиться бизнес-седан, а тут — «трамвай» с аэродинамикой обувной коробки. Определенно, это одна из немногих машин, где ограничитель скорости — не блажь, а необходимость. Ведь заигравшись, можно попасть на «часть третью», даже не успев досчитать до пяти…



Дизель Toyota могуч, но не заставляет сердце биться чаще. Динамика впечатляет лишь до 60 км/ч

После такого буйства Toyota Land Cruiser 200 не сильно впечатляет: дизель шумит сильнее, чем ожидаешь. А вжать в кресло он может только на первой-второй передачах, на скоростях до 60 км/ч. Плюс к этому от мотора идет мелкий зуд на руль, селектор коробки передач и педали. Это особенно заметно при движении по трассе: отпустишь газ — и вибрация пропадает. Не критично, но есть такой момент.

Зато гидропневматические подвески — это то, что делает TLC 200 безумным вездеходом! Никаких тебе «клевков» на торможении, отличное чувство автомобиля, а уж энергоемкость — на зависть танку! Можно ухнуть прямо с трассы на заснеженное поле, можно проскочить поперек замерзшей колеи, можно… Да можно все, что хочешь! Отдельное удовольствие — ехать по разбитой дороге свои законные 90 км/ч на круизе, не обращая внимания на ямы и колдобины. Что удивительно — в таких режимах TLC 200 удивительно комфортен и послушен. Хотя, чему тут удивляться: не зря ж его так Север любит, прям боготворит!



Несмотря на внедорожную сущность, стихия Tahoe — ровные прямые автобаны. Энергоемкостью его адаптивная подвеска не блещет

Подвески Chevrolet Tahoe тоже чудо как хороши. Но только в одном-единственном режиме: когда едешь по идеально ровному шоссе. Великолепная шумоизоляция, безмолвный мотор, плавные покачивания кузова — вот она, американская мечта! Но стоит появиться хотя бы одному стыку, как Tahoe словно из гранатомета подбили: грохот, вибрации неподрессоренных масс, небольшой увод с траектории… Что это было?

Это были адаптивные амортизаторы Magnetic Ride Control — они самостоятельно изменяют жесткость, в попытках обеспечить максимальный уровень комфорта. Но, увы, получается не ахти: амортизаторы грохочут на ямах, особенно если это «серия» заплаток на одном участке, пропускают вибрации неподрессоренных масс от огромных колес, а уж об энергоемкости, как у «круизера», остается лишь мечтать. Если вы попытаетесь проехать по ямам на той же скорости, что и Toyota, почувствуете очень сильную раскачку кузова — Tahoe явно не для таких режимов. Ему бы на трассу…

Даешь бездорожье



«Крузак» — настоящий вездеход с большими ходами подвески, постоянным полным приводом и возможностью заблокировать центральный и задний дифференциалы

Но у нас следующий пункт испытаний: бездорожье. Точнее, только один из его элементов — диагональное вывешивание, поскольку все наши проторенные тропы были засыпаны снегом выше колеса, и решающим фактором в борьбе становились покрышки. Но разве может универсальная «всесезонка» на Tahoe противостоять арктическим Nokian у TLC 200? Поэтому ограничились только проездом через канаву — там мы оцениваем эффективность работы вспомогательной электроники.

Первой через канаву поехала Toyota. Ну как поехала… Она просто перекатилась через нее — ни вывешивание колеса, ни скользкое покрытие никак не повлияли на ее решимость ехать дальше. Мы даже не активировали никаких режимов — как ехали на постоянном полном приводе, так и поехали. Единственное, что сделали — подняли гидропневмоподвеску вверх, чтобы не зацепиться передним бампером. Кстати, насчет подвески — многие оговариваются, что она позволяет увеличить клиренс. Но это заблуждение: дорожный просвет измеряется по низшей точке, а у TLC такой является картер заднего моста, и расстояние от него до земли никак не меняется, сколько ни поднимай кузов. А вот дорожный просвет под передней подвеской действительно изменяется — но при этом уменьшаются ходы подвески на отбой.



У Tahoe передняя ось подключается через многодисковую муфту, что своейственно кроссоверам. Но есть режим ее блокировки и понижающая передача. В заднем мосту — самоблокирующийся дифференциал. Tahoe будет ехать, пока хватает клиренса

У Tahoe, как мы уже выяснили, изменяется только жесткость амортизаторов, поэтому «в бой» он идет с неизменным дорожным просветом 200 мм. При этом его геометрическая проходимость очень сильно ограничена передней «юбкой». Хотя, говорят, перед форсированием особо жестких преград ее можно снять — но мы не рискнули.

Кстати, схема полного привода у Tahoe не совсем «внедорожная» — передняя ось подключается при помощи многодисковой муфты, что характерно скорее для кроссоверов. Но производитель утверждает, что муфта рассчитана на сильные нагрузки, и на проходимость это никак не влияет. Что ж, проверим!

И действительно, испытание диагональным вывешиванием муфта выдержала без проблем — мы делали порядка 5 проездок, но никаких намеков на перегрев не было. Зачем 5? Просто когда выяснилось, что антипробуксовочная система отлично справляется с подтормаживанием вывешенного колеса, мы решили проверить еще и эффективность заднего «самоблока». Но и он отлично справился с задачей!





Ну, раз все справились, будем подводить итоги. Что сказать про TLC 200? Красавчик! Мужественный, стойкий, выносливый — прекрасно понимаю тех, кто считает его единственным достойным вариантом для плохих дорог и суровых условий эксплуатации. Да и имиджевую составляющую не забываем: «круизер» — авторитетная машина. Но — со своими мелкими недостатками. Не самая удобная посадка за рулем, тесноватый сзади салон, ну и, конечно же, цена.





Поэтому, если вы живете не в Сибири, и проходимость и «живучесть» являются далеко не самыми важными параметрами, Chevrolet Tahoe — тоже отличный вариант! Сэкономив почти 30 тысяч долларов, вы можете получить все то же самое, что и в TLC — мощь, имидж, роскошь. А вдобавок — комфорт, невероятную динамику и красивейший звук 6,2-литрового V8. Расход? Мы были сильно удивлены, когда «сняли» замеры после почти 100-километрового тест-драйва. Бортовой компьютер Tahoe показал 22,1 литра. А Toyota… 20! Как такое возможно? Исполинский Chevrolet от разгромной разницы в расходе спасает любая трасса: как только скорость стабилизируется, мотор из V8 превращается в V6 — и может ехать с расходом в 10 литров на «сотню». Главное — не трогать газ, а то опять захочется попробовать, как «душит» 409-сильный американский мотор!

Все самое интересное о Chevrolet Tahoe и Toyota LC200 в коротком ролике от наших партнеров, канала Test-drive TV

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Модель, побывавшая на тесте AUTO.TUT.BY Toyota Land Cruiser 200 4.5D Chevrolet Tahoe 6.2 Aut. Рабочий объем, см3 4461 6162 Максимальная мощность, л. с. 249 409 Максимальный крутящий момент, Нм 650 610 Максимальная скорость, км/ч 210 180 Разгон с 0 до 100 км/с, с 8,9 6,8 Расход топлива, л/100 км Городской 12 18,3 Загородный 9,1 10,6 Длина, мм 4950 5182 Ширина, мм 1980 2045 Высота, мм 1955 1891 Колесная база, мм 2850 2946 Дорожный просвет, мм 230 200

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почти белорусский Chevrolet Tahoe против истинно японского Toyota LC200. Когда размер имеет значение Исполинский Chevroelt Tahoe с мотором 6,2 литра противостоит авторитету Toyota Land Cruiser 200. "Белорусский американец" на 30 000 долларов дешевле, но хуже ли?

Полную видеоверсию тест-драйва можно посмотреть