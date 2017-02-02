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Почти белорусский Chevrolet Tahoe против истинно японского Toyota LC200. Когда размер имеет значение
На двоих — почти шесть тонн снаряженной массы, 658 лошадиных сил, 1260 Нм, шестнадцать цилиндров и… расход более 40 литров на 100 километров! Сегодня у нас на тесте очень крупные парни: культовая Toyota Land Cruiser 200 4.5D будет противостоять нападкам «белорусского» Chevrolet Tahoe, оснащенного исполинским 6,2-литровым бензиновым V8!
Большие конкуренты?
Предсказываю первый комментарий: «Нашли с чем сравнивать! Toyota Land Cruiser 200 — это прежде всего надежность, неубиваемость, невероятная проходимость! Весь Север боготворит эту машину, а вы ее с чем сравниваете — вот с этим американским „паркетником“? Стыд! Позор!».
Да, проходимость и живучесть TLC-200 — это не миф, это факт. Однако задайте себе вопрос: давно вы видели в городе «двухсотку» с поцарапанными ветками бортами, примятым от удара о пень порогом или по уши измазанную в грязи? Да что там: сколько TLC-200 вы видели на хорошей внедорожной резине? Вот то-то же: Север, конечно, боготворит заслуженно, однако покупают Land Cruiser приличными тиражами не только там, и эксплуатируют чисто вымытыми на городских проспектах. Так чем Chevrolet Tahoe не конкурент?
Конкурент, да еще какой: благодаря белорусской сборке цены на Chevrolet Tahoe сегодня начинаются с отметки чуть больше 64 000 долларов. Топ-версия LTZ стоит уже $ 71 230, но это тоже можно сказать «недорого», потому что базовый Land Cruiser 200 стоит от $ 68 841, а топ-версия Executive лимитированных версий Black или White потянет уже более, чем на $ 97 000! То есть, разница между двумя «топами» составляет без малого тридцать тысяч долларов! Поневоле задумаешься: а почему бы и не Tahoe?
Тем более, что впечатление он производит столь же сильное, как и TLC, если не сказать больше. Монументальный хромированный «щит» решетки радиатора, похожий на теннисный стол капот, огромные фары — таким уступают дорогу еще до того, как подъедешь. Визуально Tahoe кажется настолько крупным, что удивляешься — как он умещается в полосе?
У Land Cruiser 200 пафоса поменьше, но зато его безошибочно узнают даже издалека. А «спортивная», как ее называет производитель, накладка на переднем бампере выдает окружающим истинную цену конкретно этого авто: это «топовая» комплектация Executive почти за 100 тысяч долларов, а не какая-то там базовая «Комфорт» за 68 000! Второй отличительной особенностью Executive (помимо внушительного списка оснащения) является гидропневматическая подвеска. Которая, помимо всего прочего, должна избавить «200-й» от его самого досадного недостатка — «клевков» на торможении. Но не будем забегать вперед.
Интерьер TLC 200 — это что-то явно очень дорогое, но своеобразное. Кожа, пластик, хром, «дерево», большой «тачпад» — как говорится, есть все. Однако беда с дизайном: все выглядит нарочито грубым, слегка нескладным. Большой экран соседствует с «олдскульными» часами, а все клавиши разбросаны настолько хаотично, что найти некоторые из них можно только по счастливой случайности. Причем только стоя на месте: многие клавиши перекрыты рулевым колесом, и их просто не видно. Посадка за рулем тоже на любителя — даже в самом нижнем положении кресло стоит очень высоко, сидишь как на стуле. Хотя — а что хотеть от рамного вездехода?
Но, садясь в Tahoe, понимаешь, что рама удобной посадке не помеха: диапазоны регулировок кресла и рулевого колеса позволяют здесь сесть гораздо ниже, и слегка откинуться назад, как в легковушке. Для «дальнобойщиков» это большой плюс — в таком мягком кресле спокойно можно и тысячу отмотать, не вымотавшись самому. При этом совершенно не важно, какого вы роста и комплекции — регулировкой оснащен даже педальный узел.
Качество отделки, если говорить конкретно о материалах, у Tahoe попроще — «американец», что с него взять… Однако чего-то откровенно дешевого, неуместного, режущего глаз, не обнаруживается. Да и по дизайну все гораздо гармоничнее — так что при первом знакомстве и посадке за руль Tahoe производит более благоприятное впечатление.
Пассажиры, открыв дверь огромного Tahoe и воспользовавшись услугами удобной, бесшумно выехавшей подножки, будут немного удивлены — сзади здесь стоят два отдельных кресла! Это особенность топ-комплектации LTZ, но если кому-то не нравится, бесплатно можно заказать установку более привычного дивана на втором ряду. Но кому может не понравиться отдельное кресло с регулировкой по углу наклона спинки и подлокотником?
Странно только, что нет продольной регулировки — хотя и без нее места для ног хватает и людям выдающихся комплекций. Кроме этого, даже в самом нижнем положении водительского кресла под него все равно можно подсунуть ноги, даже в зимней обуви. Из элементов комфорта пассажирам Tahoe предложены собственный пульт «климата», подогревы и опционная мультимедийная система, смонтированная на потолке — ее отлично видно пассажирам и второго, и третьего рядов.
Третий ряд — классическая «галерка»: плоские сиденья установлены низко, но места для головы все равно не хватает, также, как и для ног. По ширине двоим будет вполне комфортно, есть подстаканники — в общем, как «детский» ряд вполне сгодится.
У TLC в данной комплектации сидений третьего ряда нет. А второй ряд представляет собой диван, разделенный в пропорции «один к двум», и каждая из половинок имеет регулировки — по углу наклона спинки и в продольном направлении. Последняя регулировка позволяет добиться большего запаса пространства в области коленей, однако это не делает «двухсотку» более комфортной для пассажиров: диван установлен слишком низко. Но в качестве утешения — двухзонный «климат» для заднего ряда.
Доступ в багажник Toyota может быть осуществлен двумя способами: для размещения мелких вещей можно открывать только верхнюю створку двери, а если грузится что-то крупное, можно откинуть и нижний борт. Объем внушает уверенность в том, что влезет все: 909 литров в обычном состоянии и до 2315 литров при сложенных половинках заднего дивана. Но складывается все по старинке, вручную.
А вот у Tahoe — все на кнопочках! И если сервопривод двери багажника уже привычная вещь для дорогих авто, то самостоятельно складывающиеся и раскладывающиеся сиденья третьего ряда — пока еще диковинка. Второй ряд также складывается нажатием на клавишу, однако поднимать спинки раздельных сидений придется уже вручную.
Минус багажника Tahoe — заметно большая погрузочная высота. Но зато объем даже более впечатляющий, чем у TLC: 443 литра остается при разложенных сиденьях третьего ряда. Если их сложить, получится уже 1462 литра, а сложив и второй ряд, получите уже 2681 литр. Впрочем, для всех, кто видит Chevrolet Tahoe, важнее другой литраж — объем мотора!
Объем имеет значение
6,2. Нет, не так — Шесть и Два. Произносится с придыханием. Или с восторгом. Можно с удивлением или изумлением. Но никак не равнодушной будничной интонацией, потому что такой V8 за 60 с небольшим тысяч долларов на рынке больше не найдешь. Кстати, у себя на родине Tahoe предлагается с другим V8, объемом «всего лишь» 5,3 литра. Но для нашего региона, видимо, этого было маловато — поставили 6,2.
И хорошо, что поставили! Потому что несмотря на все экологические и прочие нормы «шесть и два» запускается с таким звуком, что аж дрожь по телу проходит. А когда черная туша массой в 2,7 тонны срывается с места, у пассажиров начинается что-то сродни оргазму — некоторые даже глаза закатывают. А как тут не закатить: 6,8 секунды с места до 100 км/ч! Наслаждение сродни наркотическому, причем с очень сильным эффектом привыкания. Хочется еще, еще и еще! И неважно, есть рядом достойные соперники или нет — просто хочется ощутить эту телепортацию в пространстве.
Да и какие соперники? Таким разгоном может гордиться бизнес-седан, а тут — «трамвай» с аэродинамикой обувной коробки. Определенно, это одна из немногих машин, где ограничитель скорости — не блажь, а необходимость. Ведь заигравшись, можно попасть на «часть третью», даже не успев досчитать до пяти…
После такого буйства Toyota Land Cruiser 200 не сильно впечатляет: дизель шумит сильнее, чем ожидаешь. А вжать в кресло он может только на первой-второй передачах, на скоростях до 60 км/ч. Плюс к этому от мотора идет мелкий зуд на руль, селектор коробки передач и педали. Это особенно заметно при движении по трассе: отпустишь газ — и вибрация пропадает. Не критично, но есть такой момент.
Зато гидропневматические подвески — это то, что делает TLC 200 безумным вездеходом! Никаких тебе «клевков» на торможении, отличное чувство автомобиля, а уж энергоемкость — на зависть танку! Можно ухнуть прямо с трассы на заснеженное поле, можно проскочить поперек замерзшей колеи, можно… Да можно все, что хочешь! Отдельное удовольствие — ехать по разбитой дороге свои законные 90 км/ч на круизе, не обращая внимания на ямы и колдобины. Что удивительно — в таких режимах TLC 200 удивительно комфортен и послушен. Хотя, чему тут удивляться: не зря ж его так Север любит, прям боготворит!
Подвески Chevrolet Tahoe тоже чудо как хороши. Но только в одном-единственном режиме: когда едешь по идеально ровному шоссе. Великолепная шумоизоляция, безмолвный мотор, плавные покачивания кузова — вот она, американская мечта! Но стоит появиться хотя бы одному стыку, как Tahoe словно из гранатомета подбили: грохот, вибрации неподрессоренных масс, небольшой увод с траектории… Что это было?
Это были адаптивные амортизаторы Magnetic Ride Control — они самостоятельно изменяют жесткость, в попытках обеспечить максимальный уровень комфорта. Но, увы, получается не ахти: амортизаторы грохочут на ямах, особенно если это «серия» заплаток на одном участке, пропускают вибрации неподрессоренных масс от огромных колес, а уж об энергоемкости, как у «круизера», остается лишь мечтать. Если вы попытаетесь проехать по ямам на той же скорости, что и Toyota, почувствуете очень сильную раскачку кузова — Tahoe явно не для таких режимов. Ему бы на трассу…
Даешь бездорожье
Но у нас следующий пункт испытаний: бездорожье. Точнее, только один из его элементов — диагональное вывешивание, поскольку все наши проторенные тропы были засыпаны снегом выше колеса, и решающим фактором в борьбе становились покрышки. Но разве может универсальная «всесезонка» на Tahoe противостоять арктическим Nokian у TLC 200? Поэтому ограничились только проездом через канаву — там мы оцениваем эффективность работы вспомогательной электроники.
Первой через канаву поехала Toyota. Ну как поехала… Она просто перекатилась через нее — ни вывешивание колеса, ни скользкое покрытие никак не повлияли на ее решимость ехать дальше. Мы даже не активировали никаких режимов — как ехали на постоянном полном приводе, так и поехали. Единственное, что сделали — подняли гидропневмоподвеску вверх, чтобы не зацепиться передним бампером. Кстати, насчет подвески — многие оговариваются, что она позволяет увеличить клиренс. Но это заблуждение: дорожный просвет измеряется по низшей точке, а у TLC такой является картер заднего моста, и расстояние от него до земли никак не меняется, сколько ни поднимай кузов. А вот дорожный просвет под передней подвеской действительно изменяется — но при этом уменьшаются ходы подвески на отбой.
У Tahoe, как мы уже выяснили, изменяется только жесткость амортизаторов, поэтому «в бой» он идет с неизменным дорожным просветом 200 мм. При этом его геометрическая проходимость очень сильно ограничена передней «юбкой». Хотя, говорят, перед форсированием особо жестких преград ее можно снять — но мы не рискнули.
Кстати, схема полного привода у Tahoe не совсем «внедорожная» — передняя ось подключается при помощи многодисковой муфты, что характерно скорее для кроссоверов. Но производитель утверждает, что муфта рассчитана на сильные нагрузки, и на проходимость это никак не влияет. Что ж, проверим!
И действительно, испытание диагональным вывешиванием муфта выдержала без проблем — мы делали порядка 5 проездок, но никаких намеков на перегрев не было. Зачем 5? Просто когда выяснилось, что антипробуксовочная система отлично справляется с подтормаживанием вывешенного колеса, мы решили проверить еще и эффективность заднего «самоблока». Но и он отлично справился с задачей!
Ну, раз все справились, будем подводить итоги. Что сказать про TLC 200? Красавчик! Мужественный, стойкий, выносливый — прекрасно понимаю тех, кто считает его единственным достойным вариантом для плохих дорог и суровых условий эксплуатации. Да и имиджевую составляющую не забываем: «круизер» — авторитетная машина. Но — со своими мелкими недостатками. Не самая удобная посадка за рулем, тесноватый сзади салон, ну и, конечно же, цена.
Поэтому, если вы живете не в Сибири, и проходимость и «живучесть» являются далеко не самыми важными параметрами, Chevrolet Tahoe — тоже отличный вариант! Сэкономив почти 30 тысяч долларов, вы можете получить все то же самое, что и в TLC — мощь, имидж, роскошь. А вдобавок — комфорт, невероятную динамику и красивейший звук 6,2-литрового V8. Расход? Мы были сильно удивлены, когда «сняли» замеры после почти 100-километрового тест-драйва. Бортовой компьютер Tahoe показал 22,1 литра. А Toyota… 20! Как такое возможно? Исполинский Chevrolet от разгромной разницы в расходе спасает любая трасса: как только скорость стабилизируется, мотор из V8 превращается в V6 — и может ехать с расходом в 10 литров на «сотню». Главное — не трогать газ, а то опять захочется попробовать, как «душит» 409-сильный американский мотор!
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Почти белорусский Chevrolet Tahoe против истинно японского Toyota LC200. Когда размер имеет значение
Исполинский Chevroelt Tahoe с мотором 6,2 литра противостоит авторитету Toyota Land Cruiser 200. "Белорусский американец" на 30 000 долларов дешевле, но хуже ли?
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