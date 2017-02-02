Если вы только сегодня вспомнили про день встречи выпускников, не беда. Со своими собраться вы уже вряд ли успеете, а вот присоединиться к каким-нибудь чужим выпускникам — вполне. AFISHA.TUT.BY собрала вечеринки на субботний вечер, а также тихие семейные развлечения на пятницу и воскресенье.
Основанная на реальных событиях история боксера — не новость для мира кино. Новость, например, то, что тюфяковатый Майлз Теллер (помните барабанщика в «Одержимости»?) играет дерзкого качка с завидным упорством. И делает это поразительно, надо сказать.
«Пазманский дьявол» не лучшее, что выходило в США на тему сильного человека, победившего обстоятельства. Но это однозначно крепкая и цельная история, которая придется по вкусу поклонникам байопиков про селфмэйд парней с окраин одноэтажной Америки.
Три дня художники и те, кто себя к таковым причисляет, со всей страны свозили свои произведения в «Дом картин». В итоге уже с утра у входа образовывались такие очереди, что можно было подумать, что открывается новый «Виталюр». Теперь же галерея представляет на суд зрителей все, что удалось собрать, — акварели, графику, большие полотна и маленькие рисунки. Отыскать новые имена и проголосовать за понравившиеся картины можно будет до 26 февраля.
Вечер ностальгии для тех, кто помнит такие культовые группы, как «Альянс», «Центр», «Биоконструктор», «Ночной проспект», «Игры», «Кофе». Сперва вам предложат посмотреть документальный фильм с их участием, а после — послушать душевную музыку. А может, даже и потанцевать. Этой ночью выступят WATU, PHIL ANKER, Selfes, Plasticwall.
Где: Республиканский центр олимпийской подготовки по теннису.
Сколько: бесплатно.
Теннис для белорусов в тройке поводов для гордости, так почему бы не поболеть за национальную команду вместе? По традиции в субботу играет пара, в воскресенье — две одиночные встречи. До этого команды встречались лишь однажды, в 2005 году (тогда удача оказалась на стороне румын). И в этот раз на домашних кортах Беларусь попытается взять реванш. На сегодня сборная Румынии занимает 31-ю строчку в командном рейтинге турнира, а Беларусь — 38-ю. Захватите с собой флаги и вувузелы, чтобы болеть за своих.
Продолжить спортивные выходные можно за просмотром матчей по сквошу. Глядишь, так понравится смотреть, что захотите и сами принять участие в следующий раз (турнир предусматривает матчи как между любителями, так и профессионалами). Если наблюдать за людьми с ракетками, энергично молотящими в стену, вам надоест, можно угоститься прохладительными напитками или чем-то съестным в баре арены.
Сколько: детский — 5 рублей, взрослый — 10. Малышам до 2 лет вход бесплатный.
Спасение для родителей, которым негде оставить детей на выходные. Family Fest — это концентрация развлечений для детей и — чуть в меньшей степени — для взрослых. В программе — игровые площадки, гонки, научные шоу по физике и химии, башня-скалодром, батуты, показ модной одежды, мастер-классы врачей и педагогов, занятия с собаками-терапевтами. Еще не устали? Тогда продолжим. Шоу мыльных пузырей, музыка и выставка-продажа самых разных товаров. Пока ваша жена устроила шопинг, а ребенок развлекается со всем вышеперечисленным, вы можете зависнуть на фуд-корте.
Один из самых титулованных спектаклей театра имени Горького (в том числе гран-при «Лучший спектакль театра драмы» на III Национальной театральной премии и диплом «Лучший молодой актер» на фестивале «Март-контакт»). Знакомая всем по школьной программе пьеса «Затюканный апостол» выглядит крайне актуальной и сегодня. И дело не только в актерском ансамбле и трактовках персонажей, дело еще и в центральном персонаже — максималисте, который не хочет мириться с миром компромиссов и сделок с собственной совестью.
После некоторого затишья «Мечта» подошла к 8-й вечеринке — на сей раз в «Брюгге». В лайнапе — гостьи из Москвы и Киева, образующие с бессменными резидентами мощнейший квартет. Финальный список выглядит следующим образом: KAROLINA BNV (RU), ЯНА ВУДСТОК (UA), MORGOTIKA, PLASTIK и фирменный визуал от PLAHA. При этом несколько предупреждений: организаторы обещают строгий фейс-контроль, так что лица до 18 лет могут запланировать себе квартирник или отправиться на школьную дискотеку.
В ближайшую субботу в «Хулигане» гостят ребята из Украины. TRECUT — проект двух электронных музыкантов. Одни из немногих саунд-продюсеров Харькова, которые пишут свой собственный продукт, выпустив несколько десятков треков за границей. Их выступления наполнены атмосферным, андеграундным хаус- и технозвучанием. Если это для вас не аргумент, приходите просто за настроением и атмосферой — они в «Хулигане» неизменно хороши.
Пока вы думаете, что лучшее, что было с мюзиклами, это пресловутый «Ла-Ла Ленд», Cinemascope предлагает убедиться в обратном. Нет, вы не разлюбите City of Stars, вы поймете, откуда у фильма Шазелла растут ноги. Ведь при всех многочисленных визуальных заимствованиях из «Поющих под дождем» или «Вестсайдской истории» настроение «Ла-Ла Ленд» перенял как раз у «Шербурских зонтиков». Именно оммаж фильму Деми так четко прослеживается у Шазелла. Ну и в целом, конечно, закончить неделю романтическим музыкальным фильмом с Катрин Денев — не худшая идея.
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