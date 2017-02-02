Если вы только сегодня вспомнили про день встречи выпускников, не беда. Со своими собраться вы уже вряд ли успеете, а вот присоединиться к каким-нибудь чужим выпускникам — вполне. AFISHA.TUT.BY собрала вечеринки на субботний вечер, а также тихие семейные развлечения на пятницу и воскресенье.





Когда: с 2 февраля. Где: «Беларусь», «Ракета». Сколько: от 4,5 рубля.

Основанная на реальных событиях история боксера — не новость для мира кино. Новость, например, то, что тюфяковатый Майлз Теллер (помните барабанщика в «Одержимости»?) играет дерзкого качка с завидным упорством. И делает это поразительно, надо сказать.

«Пазманский дьявол» не лучшее, что выходило в США на тему сильного человека, победившего обстоятельства. Но это однозначно крепкая и цельная история, которая придется по вкусу поклонникам байопиков про селфмэйд парней с окраин одноэтажной Америки.



Фото: Дарья Лобанова, TUT.BY

Когда: в пятницу и все выходные с 12.00 до 21.00. Где: галерея «Дом картин». Сколько: 3 рубля.

Три дня художники и те, кто себя к таковым причисляет, со всей страны свозили свои произведения в «Дом картин». В итоге уже с утра у входа образовывались такие очереди, что можно было подумать, что открывается новый «Виталюр». Теперь же галерея представляет на суд зрителей все, что удалось собрать, — акварели, графику, большие полотна и маленькие рисунки. Отыскать новые имена и проголосовать за понравившиеся картины можно будет до 26 февраля.





Когда: 3 февраля, 21.00. Где: «ДК» на Фабрициуса, 4. Сколько: 9 рублей.

Вечер ностальгии для тех, кто помнит такие культовые группы, как «Альянс», «Центр», «Биоконструктор», «Ночной проспект», «Игры», «Кофе». Сперва вам предложат посмотреть документальный фильм с их участием, а после — послушать душевную музыку. А может, даже и потанцевать. Этой ночью выступят WATU, PHIL ANKER, Selfes, Plasticwall.



Фото: Reuters via TUT.BY

Когда: 4 февраля - 13.00, 5 февраля - 11.00. Где: Республиканский центр олимпийской подготовки по теннису. Сколько: бесплатно.

Теннис для белорусов в тройке поводов для гордости, так почему бы не поболеть за национальную команду вместе? По традиции в субботу играет пара, в воскресенье — две одиночные встречи. До этого команды встречались лишь однажды, в 2005 году (тогда удача оказалась на стороне румын). И в этот раз на домашних кортах Беларусь попытается взять реванш. На сегодня сборная Румынии занимает 31-ю строчку в командном рейтинге турнира, а Беларусь — 38-ю. Захватите с собой флаги и вувузелы, чтобы болеть за своих.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 4−5 февраля с 10.00. Где: Falcon Club. Сколько: 3 рубля.

Продолжить спортивные выходные можно за просмотром матчей по сквошу. Глядишь, так понравится смотреть, что захотите и сами принять участие в следующий раз (турнир предусматривает матчи как между любителями, так и профессионалами). Если наблюдать за людьми с ракетками, энергично молотящими в стену, вам надоест, можно угоститься прохладительными напитками или чем-то съестным в баре арены.





Когда: 4−5 февраля, с 10.00. Где: Дворец спорта. Сколько: детский — 5 рублей, взрослый — 10. Малышам до 2 лет вход бесплатный.

Спасение для родителей, которым негде оставить детей на выходные. Family Fest — это концентрация развлечений для детей и — чуть в меньшей степени — для взрослых. В программе — игровые площадки, гонки, научные шоу по физике и химии, башня-скалодром, батуты, показ модной одежды, мастер-классы врачей и педагогов, занятия с собаками-терапевтами. Еще не устали? Тогда продолжим. Шоу мыльных пузырей, музыка и выставка-продажа самых разных товаров. Пока ваша жена устроила шопинг, а ребенок развлекается со всем вышеперечисленным, вы можете зависнуть на фуд-корте.





Когда: 4 февраля, 19.00. Где: НАДТ им. М. Горького. Сколько: 12 рублей.

Один из самых титулованных спектаклей театра имени Горького (в том числе гран-при «Лучший спектакль театра драмы» на III Национальной театральной премии и диплом «Лучший молодой актер» на фестивале «Март-контакт»). Знакомая всем по школьной программе пьеса «Затюканный апостол» выглядит крайне актуальной и сегодня. И дело не только в актерском ансамбле и трактовках персонажей, дело еще и в центральном персонаже — максималисте, который не хочет мириться с миром компромиссов и сделок с собственной совестью.



Фото со страницы мероприятия во "ВКонтакте"

Когда: 4 февраля с 23.00. Где: клуб «Брюгге», пр-т Партизанский, 6а. Сколько: 10 рублей.

После некоторого затишья «Мечта» подошла к 8-й вечеринке — на сей раз в «Брюгге». В лайнапе — гостьи из Москвы и Киева, образующие с бессменными резидентами мощнейший квартет. Финальный список выглядит следующим образом: KAROLINA BNV (RU), ЯНА ВУДСТОК (UA), MORGOTIKA, PLASTIK и фирменный визуал от PLAHA. При этом несколько предупреждений: организаторы обещают строгий фейс-контроль, так что лица до 18 лет могут запланировать себе квартирник или отправиться на школьную дискотеку.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дарья Лобанова, TUT.BY

Когда: 4 февраля с 23.00. Где: «Хулиган». Сколько: бесплатно.

В ближайшую субботу в «Хулигане» гостят ребята из Украины. TRECUT — проект двух электронных музыкантов. Одни из немногих саунд-продюсеров Харькова, которые пишут свой собственный продукт, выпустив несколько десятков треков за границей. Их выступления наполнены атмосферным, андеграундным хаус- и технозвучанием. Если это для вас не аргумент, приходите просто за настроением и атмосферой — они в «Хулигане» неизменно хороши.





Когда: 5 февраля, 19.00. Где: «Ракета». Сколько: 3,5 рубля.

Пока вы думаете, что лучшее, что было с мюзиклами, это пресловутый «Ла-Ла Ленд», Cinemascope предлагает убедиться в обратном. Нет, вы не разлюбите City of Stars, вы поймете, откуда у фильма Шазелла растут ноги. Ведь при всех многочисленных визуальных заимствованиях из «Поющих под дождем» или «Вестсайдской истории» настроение «Ла-Ла Ленд» перенял как раз у «Шербурских зонтиков». Именно оммаж фильму Деми так четко прослеживается у Шазелла. Ну и в целом, конечно, закончить неделю романтическим музыкальным фильмом с Катрин Денев — не худшая идея.