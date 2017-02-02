«Сделай репост и участвуй в розыгрыше…» — такой призыв в соцсетях можно встретить чуть ли не каждый день. Чтобы стать обладателем какого-то подарка — от коробки конфет до дорогой техники — нужно просто поделиться новостью компании на своей страничке. Дальше все зависит от везения. Людей, которые превратили ловлю призов в свое хобби, на Западе называют промохантерами или призоловами.



фото с сайта pixaby.com

FINANCE.TUT.BY нашел белорусских везунчиков, которым призы достаются в различных конкурсах достаются чаще других, и поговорил с ними о ценных подарках, реакции друзей и конкурсах, которые проводят мошенники. Правда, жить только за счет таких подарков ни у кого пока не получилось.

«В конкурсах в интернете мне везет, а в лотереях — нет»

Раньше руководитель неформального модельного агентства Ирина участвовала в конкурсах в соцсетях часто, сейчас — только два-три раза в месяц.

Фото: Александр База.

— Выигрывала, в основном, много всякой мелочи: украшения, косметику, сладости. Шоколадку из Казахстана пересылали по почте. Были также и более ценные призы: билеты на фестиваль «Мост», месячный запас корма для котов (половину выигрыша отдала в объединение защиты животных «Эгида»), сертификаты в магазин Mark Formelle, билет на Международный форум предпринимательства…

А еще принимала участие в онлайн-конкурсе красоты от швейцарского банка: заняла десятое место среди несколько тысяч участниц и получила 270 рублей.

Был у девушки и печальный опыт: розыгрыши, в которых организаторы объявляли ее победительницей, а потом не выходили на связь. На такие истории она старается просто не обращать внимания и советует быть острожными в розыгрышах «с пересылкой приза за счет победителя», чтобы не стать жертвой мошенников.

— В конкурсах в интернете мне действительно очень везет, а с лотереями, например, совсем нет: часто покупала билеты, надеясь на свою фортуну, но только однажды выиграла 5 рублей — и все.

«Началось все с билетов в кино»

У студентки Юлии все началось с того, что знакомый выиграл два билета в кино. «Мелочь, а приятно», — подумала девушка и тоже заинтересовалась розыгрышами.



Фото из личного архива.

— Сделала пару репостов (именно пару, а не так, как у некоторых). Первым призом оказались билеты в кино, а после них, буквально спустя пару месяцев, я выиграла квадрокоптер, платье в одном из магазинов ТЦ «Замок», пакет сладостей, портрет карандашом, купон на бесплатный комбо от суши-ресторана и билеты в театр. Платье оказалось таким, как я хотела, портрет так же вышел замечательным.

К тем, кто подписывается на все конкурсы без разбору, она относится нейтрально, но без понимания:

— Есть группы, которые проводят розыгрыши только для набора подписчиков. Даже выиграв, победитель не получит ничего, кроме «черного списка». Со мной такого не случалось, но отзывы о нечестных конкурсах я видела.

«Сначала iPad, потом — Galaxy S5»

Интерес к конкурсам у юриста Дарьи проснулся после того, как в 2013 году в рекламной игре от производителя чипсов она выиграла iPad. Спустя год марка снова устроила розыгрыш, и Дарья опять победила. На этот раз ей достался смартфон Samsung Galaxy S5. Из любопытства девушка решила принять участие в розыгрыше «ВКонтакте» и сразу же выиграла бижутерию. Дарья сделала еще один репост, снова победила — и увлеклась.



Фото из личного архива.

— Примерно за три года я выиграла в десятках конкурсов «за репост». Среди призов — фотосессия, декоративная косметика, наращивание ресниц, цветы, билеты в кино и на концерт, бесплатный маникюр, деньги на телефон, сладости, игрушки, мыло ручной работы… Все уже и не вспомню. Выигрываю где-то раз в два месяца. Участвую потому, что есть интерес: повезет ли на этот раз? Все почти вошло в привычку: вижу розыгрыш, делаю репост.

Только за последний месяц девушка поучаствовала более чем в 20 розыгрышах. Но, признается, что ничего ценнее того первого iPad получить ей не удалось.

— Отписывались ли от моей страницы друзья из-за большого количества розыгрышей? Не замечала, но думаю, бывало и такое. Не все довольны, что время от времени лента пестрит моими розыгрышами. Кто-то вообще не понимает, зачем я это делаю, так как абсолютно не верит в то, что можно получить что-то таким образом.

«Я не любитель халявы, но это же азарт!»

Каждый раз, когда студентка и модель Марина видит, что есть конкурс с интересным призом: от одежды до косметики — она решает, что стоит принять участие.



Фото из личного архива.

— Но роллы за репост и коробка киндеров — это вообще не моя тема. Я не любитель халявы, здесь, скорее, какой-то азарт: а вдруг получится? Но если не выигрываю, не расстраиваюсь ничуть!

Участвуя в конкурсах, Марина стала обладательницей двух фотосессий, пригласительных на модный показ, держателя для наушников, сережек и платья молодого дизайнерского бренда. Девушка признает, что «iPhone 7 за репост» — это как-то подозрительно, но если условия конкурса и приз адекватны, то таким розыгрышам можно доверять. Марине подарки передавали без задержек и при личной встрече.

— Сейчас проводят очень много розыгрышей, и я выбираю только самое интересное. Тем более, друзья знают, что я несколько раз выигрывала. Иногда тоже присоединяются. Это личный выбор каждого, попытка — не пытка.

Комментарий юриста: нужно ли призоловам платить налог?

Татьяна Бойчук, юрист юридической компании REVERA, поясняет, что часто рекламные игры в соцсетях в принципе являются незаконными, так как проводятся без соблюдения установленных требований: например, регистрации игры в МАРТе и опубликования в печатном СМИ ее правил. За проведение незаконных рекламных игр к ответственности привлекаются только их организаторы (по ч. 2 ст. 12.15 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение законодательства о рекламе»). Для победителей ответственность не предусмотрена. А вот налоги везунчикам платить придется, если стоимость призов, полученных от одного и того же источника в течение календарного года, превысит 111 рублей и организатор игры будет обладать достаточными (по мнению налогового органа) сведениями о получателе призов.

— По нашему мнению, с доходов победителей рекламных игр в соцсетях может уплачиваться подоходный налог в том случае, если победителя игры можно идентифицировать по данным на его личной страничке. Поскольку в настоящее время государственные органы уделяют много внимания соцсетям и регулярно проводят проверки соблюдения законодательства о рекламе, то вероятность выявления факта получения приза (а значит, и обвинений в неуплате подоходного налога) повышается, — считает юрист. — Но повторимся, при условии, что победителя действительно можно идентифицировать при помощи социальной сети. Если данных о победителе нет или их недостаточно для полной идентификации, то подоходный налог платить не нужно. Так как п. 2.17 ст. 153 Налогового кодекса указывает: если по условиям проведения рекламы и рекламных игр отсутствуют сведения о получателях призов, то доходы в виде стоимости таких призов не являются объектом налогообложения подоходным налогом.

Татьяна Бойчук отмечает, что в своей практике с ситуацией привлечения победителей рекламных игр в соцсетях к ответственности за неуплату налогов она не сталкивалась.