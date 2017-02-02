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От обуви до прически: мы ищем мужчин для стильного "Перевоплощения"
Есть у нас на LADY традиция — делать подарок дорогим нашему сердцу, кто бы что ни думал, мужчинам. Раз в год мы находим лучший барбершоп (модный парикмахерский салон для настоящих мужчин!), магазин модной одежды класса люкс, заручаемся поддержкой профессионального стилиста и обаятельного фотографа… И «перевоплощаем»!
По опыту предыдущих лет: участники получают удовольствие не только от подбора нового образа, в котором они себя и представить не могли, но и от возможности устроить себе полноценный выходной с посещением модных мест и приятным общением.
Мы уже поняли: байки всё это — про мужчин, которые терпеть не могут шопинг. Просто не принято признаваться в обратном, да и не всегда есть кому компанию составить и дать дельный совет. Так вот: и компанию, и советы, и незабываемые фото вы получите в конце этой авантюры.
Напоминаем:
«Перевоплощение» включает в себя подбор идеальной стрижки (обладателям бороды также будет оказано особое внимание:), поездку в бутик и совместный со стилистом выбор нового образа, а также — небольшую, но качественную и стильную фотосессию.
Мы не бреем налысо (только по вашему желанию), не делаем пирсинг и тату, не заставляем уйти с работы или от жены:).
Словом, никаких травм для бюджета и психики. Правда, выйти из зоны комфорта нужно.
Если вы готовы на это, потому что давно задумывались над сменой образа и над тем, как раскрасить свои будни, присылайте нам свои заявки!
Мы ждем письма по адресу lina@tutby.com, в которых нужно указать:
Внимание! Заявки принимаются только от мужчин, которые хотят посмотреть на себя в новом образе. Истории «мне не нравится мой муж, сделайте с ним что-нибудь» — не наша специфика.
Число заявок, которые мы сможем принять, ограничено.
Партнеры преображения:
Стилист Катерина Миллинер и ассистент стилиста Оксана Присевок
Партнер барбершоп
Галерея бутиков «Модный молл»
SMS Premium (ТЦ «Замок»)
Салон одежды «5 Avenue»
Магазин премиальной одежды для мужчин и женщин Napapijri
Studio Sutoria
Historia — магазин мужской одежды и обуви
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