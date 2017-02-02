Есть у нас на LADY традиция — делать подарок дорогим нашему сердцу, кто бы что ни думал, мужчинам. Раз в год мы находим лучший барбершоп (модный парикмахерский салон для настоящих мужчин!), магазин модной одежды класса люкс, заручаемся поддержкой профессионального стилиста и обаятельного фотографа… И «перевоплощаем»!



sfw.so

По опыту предыдущих лет: участники получают удовольствие не только от подбора нового образа, в котором они себя и представить не могли, но и от возможности устроить себе полноценный выходной с посещением модных мест и приятным общением.

Мы уже поняли: байки всё это — про мужчин, которые терпеть не могут шопинг. Просто не принято признаваться в обратном, да и не всегда есть кому компанию составить и дать дельный совет. Так вот: и компанию, и советы, и незабываемые фото вы получите в конце этой авантюры.

Напоминаем:

«Перевоплощение» включает в себя подбор идеальной стрижки (обладателям бороды также будет оказано особое внимание:), поездку в бутик и совместный со стилистом выбор нового образа, а также — небольшую, но качественную и стильную фотосессию.

Мы не бреем налысо (только по вашему желанию), не делаем пирсинг и тату, не заставляем уйти с работы или от жены:).

Словом, никаких травм для бюджета и психики. Правда, выйти из зоны комфорта нужно.

Если вы готовы на это, потому что давно задумывались над сменой образа и над тем, как раскрасить свои будни, присылайте нам свои заявки!

Мы ждем письма по адресу lina@tutby.com, в которых нужно указать:

ФИО, возраст, род занятий

номер телефона для обратной связи

краткий рассказ о себе, чтобы мы поняли, что вы действительно настроены решительно и не «спрыгнете» с проекта в последний момент;

две актуальные фотографии (портретная и в полный рост)

Внимание! Заявки принимаются только от мужчин, которые хотят посмотреть на себя в новом образе. Истории «мне не нравится мой муж, сделайте с ним что-нибудь» — не наша специфика.

Число заявок, которые мы сможем принять, ограничено.

Партнеры преображения:

Стилист Катерина Миллинер и ассистент стилиста Оксана Присевок

Партнер барбершоп

Галерея бутиков «Модный молл»

SMS Premium (ТЦ «Замок»)

Салон одежды «5 Avenue»

Магазин премиальной одежды для мужчин и женщин Napapijri

Studio Sutoria

Historia — магазин мужской одежды и обуви