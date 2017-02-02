Радио Sputnik Беларусь продолжает собирать мнения уважаемых экспертов в отношении обострения риторики, связанной с белорусско-российскими отношениями. Директор Института ЕврАзЭс, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Владимир Лепехин изложил свое видение ситуации.

"С одной стороны есть поводы для дискуссий, для критических разговоров, но мне кажется, что эти дискуссии перешли за пределы разумного. Во-первых, существует Союзное государство, во-вторых и Беларусь, и Россия являются стратегическими союзниками, членами ЕАЭС и ОДКБ. Это базовые вещи, которые выстраивались полтора десятилетия. Эти хрупкие конструкции требуют постоянного развития и очень бережного отношения", — считает Лепехин.

Он также отметил, что есть проблемы, связанные с корпоративными взаимоотношениями, но есть и определенные рамки, тем более, что президент Российской Федерации отличается корректностью, внимательностью, доброжелательностью и всем набором качеств, которые позволяет находить компромисс.

Сегодня, 3 февраля ожидается большая пресс-конференция президента Александра Лукашенко, в освещении которой Sputniк Беларусь будет принимать непосредственное участие.

Полный комментарий Владимира Лепехина — в аудиозаписи Sputnik Беларусь.