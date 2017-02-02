Форум такого масштаба проводится в Беларуси впервые и направлен на содействие в трудоустройстве студенческой молодежи, поиске места для прохождения практики и стажировки, укрепление сотрудничества между университетами и работодателями, а также развитие коммуникативных навыков студентов при поиске работы. За время работы форума у студентов появится целый ряд интересных предложений и реальных возможностей. Потенциальные специалисты познакомится с реалиями современного рынка труда, смогут найти подходящую вакансию и место практики или стажировки, расширят круг профессиональных контактов, а также получат практический опыт от предложенных решений-кейсов компаний — участниц форума.

Предприятия и организации получат имиджевые и практические «дивиденды»: у них появится возможность сформировать свою базу кандидатов на стажёрские и вакантные позиции из числа студентов белорусских вузов.





Программа включает широкий спектр тематических акций. Здесь пройдут мастер-классы, выступления спикеров, а также speed-meeting — трехминутные собеседования с работодателями. Среди них: директор портала РАБОТА.TUT.BY Светлана Шапорова и PR-менеджер ресурса Анна Шагун, HR-директор «Альфа-Банк» (Беларусь) Сергей Приходько и представитель фонда «Сколково» (Россия) Дмитрий Судаков. Их выступления и презентации помогут найти ответы на актуальные вопросы, касающиеся личного роста молодых специалистов, спроса различных специальностей на современном рынке работодателей, где и как искать работу, а также расскажут о распространенных ошибках при написании резюме.





Слушателей лаборатории дизайн-мышления научат структурированному подходу к решению проблем, не имеющих, на первый взгляд, очевидных решений. Отметим, такая методология дизайн-мышления оформилась недавно, в 2007 году, в Школе дизайна Стэнфордского университета (США). В настоящее время широко используется в процессах конкурентоспособных компаний: Google, Apple, SAP, Mercedes, Electronic Arts, VISA и др.

В рамках форума пройдет также панельная дискуссия на тему: «Сокращение расстояния между академическим образованием и потребностями бизнеса». Модератором выступит декан факультета философии и социальных наук БГУ, известный политолог и публицист Вадим Гигин, а участниками станут специалисты Министерства образования и представители бизнес-сообществ.

В торжественном открытии примет участие ректор БГУ академик Сергей Абламейко, а также представители Министерства образования и Министерства труда и социальной защиты нашей страны. Площадкой Форума станет минский отель «Пекин» (ул. Красноармейская, 36). Организаторами выступили БГУ, Министерство образования Беларуси. Генеральным партнером Открытого республиканского Карьерного форума стал «Альфа-Банк», информационным — Белорусский портал TUT.BY.

К участию приглашаются студенты белорусских вузов, а также компании и организации. Регистрация проводится на сайте форума .