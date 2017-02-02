Почему шуток о блондинках за рулем много, а о водителях BMW — мало? Ответ очевиден. Потому что шутки про блондинок придумывают мужчины, которые мечтают водить BMW.

Смеяться над мечтой — грешно, завидовать ее обладателю можно только молча. Ну максимум — анонимно шлепнуть ядовитый комментарий к новости о том, как чей-то BMW вписался в какой-нибудь столб. Зато блондинка — уютный образ, отшлифованный сотней петросянов и павлов воль. Всегда работает. Всегда уместно. Да и блондинки, если не совсем натуральные, тоже не прочь посетовать на то, как лунные циклы сказываются на их водительских скиллзах.



Эллен Дедженерес

Эллен принадлежит легендарный монолог « Разговор с Богом », с которым она впервые появилась на телевидении в 86-м. В 90-х Дедженерес была автором и главным героем успешного ситкома, названного в ее честь. В 1997 году в гостях у Опры в качестве комедийной суперзвезды актриса призналась в своей нестандартной сексуальной ориентации. За свою карьеру она получила тринадцать «Эмми», а сегодня ведет популярное ток-шоу The Ellen DeGeneres Show. В 2007 году Дедженерес пригласили провести церемонию «Оскар», что является одним из самых значимых событий в жизни любого комика.

Вы когда-нибудь видели картинку со змеем, под которой было бы написано: «Свекор приехал»? Конечно же, нет. Снежного человека увидеть — и то куда более реально. Впрочем, не достается на орехи и тестю: мужская солидарность — верное спасение от уколов, подколов, сарказмов. Получается, что тесть — это по умолчанию тихий человек, которого змея затащила в загс. Потом, вполне вероятно, она его уничтожила — раз уж нам о тесте ничего не известно, а в гости, чтобы омрачить зятю жизнь (выключить «танки» и закормить до смерти пирожками с капустой?), теща приезжает в одиночестве.

Кстати, загс — это вообще проверенные четыре буквы, если шутка не придумывается, а надо. Это же в загс людей затаскивают с пистолетом, в багажнике, под гипнозом, применяя силу, смекалку или шантаж. Свадебные фотографы вовсю эксплуатируют этот сюжет, а недалекие невесты с удовольствием подыгрывают, не понимая, что выглядят при этом как минимум неоднозначно. Впрочем, дело вкуса и — мало ли — вдруг все это «основано на реальных событиях»?

Подборки на тему «девушки обломались» встречаются в интернете гораздо чаще, чем историй об «обломавшихся» парнях, хотя в среднем 89 из 100 лауреатов премии Дарвина — мужчины. (На всякий случай напомним, что премия Дарвина присуждается людям, которые «обломались» в крайней степени, то есть умерли самым глупым, по мнению интернет-пользователей, образом.)

Просто реальность такова, что шутят чаще о женщинах, чем женщины. Много веков истории юмора женщина пропустила на кухне, поэтому и сейчас она ведома: транслирует предложенные ей модели смешного, выбирая, что смешнее лично для нее. Кто-то даже шутки про тещу-змею репостит себе на стену во «ВКонтакте» — сразу после поста с фоточками, на которых она, муж, ее родители…

Но разве женщины не шутят сами? Бывает и такое, да. Шутниц потом даже заселяют в отдельное юмористическое гетто по телевизору, удел которого — шутить о мужчине. Или его отсутствии. Знакомства, свидания, расставания, ожидания, секс в одобряемых мужчинами формах, родственники, готовка, дети, немножко развод — вот это вот все. Шаг влево, шаг вправо — опасно.

Если женщина шутит о политике, спорте или рыбалке, публика напрягается так, как будто перед ней трансвестит. Если женщина пошутила на тему того, что ребенок — это не цветок жизни, а ее очевидное усложнение, ее тут же запишут в радикальные феминистки, в то время как кавээнщик в галстуке, со сцены заявляющий, что дети — это бессмысленные существа, которые своими воплями мешают играть в X-box, обязательно заслужит одобрение публики.



Эми Шумер

Эми получила известность благодаря участию в реалити-состязаниях для комиков Last Comic Standing и Reality Bites Back, в которых в итоге проиграла, но именно они дали зеленый свет ее скетч-сериалу «Внутри Эми Шумер».

Ну и совсем беда, если женщина цинично шутит о сексе. Стендапер, производящий на свет стотысячавосьмую шутку на тему «я и две девочки», получит дежурное «ха-ха». Стендаперка с отзеркаленной историей гарантированно будет сброшена со сцены всеми судьями любого камеди-баттла. Потому что перегнула. Или сошла с ума.

Но чем больше женщин в юморе, тем более зыбкими становятся границы «дозволенного». Юмор — такая субстанция, которая постепенно осваивает все. И если в плане объекта циничные проекты вроде мультика про Южный Парк уже осмеяли едва ли не все грани нашей действительности — от глютеновой диеты до религии, то в плане субъекта нам откроется еще много нового. Когда женщин в юморе станет чуточку больше. А их обязательно станет.

Очевидно, что сценаристы пытаются искать новые ходы и характеры. История о муже, который возвращается из командировки, уже не может быть смешной сама по себе, это явный нафталин. Поэтому, например, у Василия Сигарева в «Стране ОЗ» из «командировки» возвращается жена, а муж в истерике пытается заставить неудавшуюся любовницу спрыгнуть вниз с энного этажа.

Получается, можно бесконечно выворачивать стереотипные шутки с прописанными гендерными ролями — и это будет смешно, как в первый раз, потому что, оказывается, женщины могут выступать на любых ролях. Они могут разбираться в футболе, тащиться от вертолетов на дистанционном управлении, заниматься пауэрлифтингом, стрелять в уточек, владеть столярным инструментом, абсолютно не уметь готовить, не любить котиков и никогда не пользоваться утюгом.

Гендерные границы в юморе будут стираться, и уже сейчас шутить о блондинках в приличном обществе не комильфо. Не потому, что феминистки пригвоздят к позорному столбу, а потому, что в декорациях 2017-го года, когда некоторые блондинки успешно трудятся на посту президента Литвы, борода у этих шуток длиннее бороды самого закоренелого хипстера.



Джоан Риверз

Джоан Риверз занималась стендапом тогда, когда женщинам еще и шутить-то не полагалось. В 60-х она была сенсацией: выходя на сцену, Риверз не боялась ничего. Она стала первой женщиной в истории, которой доверили собственное вечернее ток-шоу.

Можно по-прежнему сколько угодно шутить про ПМС, если шутить больше не о чем, ведь в свободном обществе смеяться дозволено над всем, а цензор бывает только внутренний: воспитание, чувство такта или вкус. Но грань между «смеяться над собой» и «транслировать стереотипы» достаточно тонкая. Нужно понимать, что если вы сами шутите про блондинок за рулем, то, наверное, не должны обижаться, когда подрезавший вас водитель заорет в окно: «Зачем, блондинка, права купила?»

…"Мы боремся за равноправие, но тоже боимся сесть в такси, если за рулем женщина", — шутит с экрана обитательница женского юмористического гетто. Что ж, хочется пожелать ей на следующем круге сансары родиться в Саудовской Аравии. Там водительские права женщинам не дают по определению, поэтому ей будет очень спокойно ездить в такси. Главное — полы паранджи дверью не защемить.