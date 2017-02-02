﻿﻿ МТЗ подписал контракт с корпорацией Gleason Corporation. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МТЗ подписал контракт с корпорацией Gleason Corporation

03.02.2017 09:56 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
МТЗ подписал контракт с корпорацией Gleason Corporation

Вопросы перспективного и взаимовыгодного сотрудничества обсуждены на встрече первого заместителя министра промышленности Геннадия Свидерского и вице-президента корпорации Gleason Corporation Ральфа Ниерлайна.

Корпорация «Gleason Corporation» является мировым лидером в разработке комплексных технологий и зубообрабатывающего оборудования, включающих станки, инструменты, методы, обслуживание и технологии практически во всех отраслях промышленности – от автомобилей и самолетов до грузовых машин и тракторов, сообщила пресс-служба Минпрома.

В рамках встречи стороны рассмотрели предложения по углубленному взаимодействию, обсудили дальнейшие шаги по локализации узлов и станков производства Gleason на ОАО «Вистан», обмен компетенциями в подготовке квалифицированных кадров, заслушали инвестиционные проекты.

Стоит отметить, что в декабре 2016 года делегация Минпрома во главе с министром Виталием Вовком встречалась с главным управляющим корпорации в Германии Джоном Перотти на заводе GLEASON-PFAUTER, где были намечены основные планы в совместной кооперации. В свою очередь, в рамках визита представителей Gleason в Беларусь, посещен завод «Вистан» в г. Витебске, который имеет компетенции в данном направлении.

По итогам официальной встречи, которая состоялась в Минпроме, между ОАО «МТЗ» и корпорацией Gleason Corporation подписан контракт на поставку на Минский тракторный завод четырех станков Gleason на сумму свыше 3 млн евро.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопросы перспективного и взаимовыгодного сотрудничества обсуждены на встрече первого заместителя министра промышленности Геннадия Свидерского и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Художница Антонина Слободчикова о женском и материнском опыте: "Это колоссальное осознание смертности"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика