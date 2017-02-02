



Вопросы перспективного и взаимовыгодного сотрудничества обсуждены на встрече первого заместителя министра промышленности Геннадия Свидерского и вице-президента корпорации Gleason Corporation Ральфа Ниерлайна.

Корпорация «Gleason Corporation» является мировым лидером в разработке комплексных технологий и зубообрабатывающего оборудования, включающих станки, инструменты, методы, обслуживание и технологии практически во всех отраслях промышленности – от автомобилей и самолетов до грузовых машин и тракторов, сообщила пресс-служба Минпрома.

В рамках встречи стороны рассмотрели предложения по углубленному взаимодействию, обсудили дальнейшие шаги по локализации узлов и станков производства Gleason на ОАО «Вистан», обмен компетенциями в подготовке квалифицированных кадров, заслушали инвестиционные проекты.

Стоит отметить, что в декабре 2016 года делегация Минпрома во главе с министром Виталием Вовком встречалась с главным управляющим корпорации в Германии Джоном Перотти на заводе GLEASON-PFAUTER, где были намечены основные планы в совместной кооперации. В свою очередь, в рамках визита представителей Gleason в Беларусь, посещен завод «Вистан» в г. Витебске, который имеет компетенции в данном направлении.

По итогам официальной встречи, которая состоялась в Минпроме, между ОАО «МТЗ» и корпорацией Gleason Corporation подписан контракт на поставку на Минский тракторный завод четырех станков Gleason на сумму свыше 3 млн евро.