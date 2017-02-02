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Фотоистория: муж и жена за пять лет создали современный дом. Проект "Дом моей семьи"

03.02.2017 09:58 — Разное | Tut.by  
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Конкурс «Дом моей семьи» На REALTY.TUT.BY продолжается. Мы публикуем рассказы о том, как люди восстанавливали старые постройки или возводили новое жилье. Победителей голосованием выберут читатели tut.by. Авторы лучших работ получат призы от наших партнеров.

Рассказывает Наталья:

Наш дом находится в Минском районе, возле города Заславль. Стройку начали в 2010 году, после того как получили льготный кредит. В нынешних деньгах нам дали 10 000 новых рублей, но тогда и курс был другой. За 5 лет мы не наняли ни одного рабочего. Все что вы видите на фотографиях, сделано нашими руками.




























Партнер конкурса:

 Беларуская кампанiя з багатай гicторыяй. На працягу 20 год мы ствараем уваходныя дзверы для дома i кватэры. Сёння нас ведаюць у 14 краiнах свету. Мы не проста кантралюем высокую якасць нашых дзвярэй, а з душой ставiмся да кожнага этапу вытворчасцi.
 
 
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Семья показала, какое жилье можно построить, не нанимая ни одного рабочего.

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