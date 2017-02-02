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Фотоистория: муж и жена за пять лет создали современный дом. Проект "Дом моей семьи"
Конкурс «Дом моей семьи» На REALTY.TUT.BY продолжается. Мы публикуем рассказы о том, как люди восстанавливали старые постройки или возводили новое жилье. Победителей голосованием выберут читатели tut.by. Авторы лучших работ получат призы от наших партнеров.
Рассказывает Наталья:
Наш дом находится в Минском районе, возле города Заславль. Стройку начали в 2010 году, после того как получили льготный кредит. В нынешних деньгах нам дали 10 000 новых рублей, но тогда и курс был другой. За 5 лет мы не наняли ни одного рабочего. Все что вы видите на фотографиях, сделано нашими руками.
Партнер конкурса:
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Семья показала, какое жилье можно построить, не нанимая ни одного рабочего.
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