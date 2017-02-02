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МЧС: из-за газового обогревателя в Минске сгорели гараж и VW Golf

03.02.2017 10:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По информации минских спасателей, пожар произошел днем 2 февраля – горел автогараж и машина Volkswagen Golf.

В качестве предполагаемой причины возникновения огня рассматривается нарушение правил эксплуатации газовых устройств – оставленный хозяином без присмотра газовый обогреватель.

 
 
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Гараж с находящимся в нем автомобилем сгорел на улице Артема в Минске. Смотрите на видео, как столичные спасатели ликвидировали возгорание.

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