﻿ Болт назвал сроки завершения карьеры. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Болт назвал сроки завершения карьеры

03.02.2017 10:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ямайский спринтер, восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт не будет выступать после чемпионата мира — 2017. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает Reuters.


Фото: Reuters

Отмечается, что организаторы Игр Содружества — 2018 пригласили Болта выступить на соревнованиях, но легкоатлет ответил отказом.

«Чтобы выйти на старт в 2018 году, мне нужно тренироваться больше, чем когда-либо, чтобы иметь шанс победить. Этого не произойдет», — сказал Болт.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 5 по 13 августа в Лондоне.

25 января МОК лишил Болта золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4 по 100 метров из-за анаболического стероида туринабола, обнаруженного в пробе Картера. Награды отобрали у всей сборной Ямайки.

30-летний Болт принял участие в трех Олимпиадах: в Пекине в 2008 году, в Лондоне в 2012 году и в Рио-де-Жанейро в 2016 году, где завоевал в общей сложности девять золотых медалей в трех дисциплинах: в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете (4 по 100 метров). Также на его счету 11 побед на чемпионатах мира. Спринтер — действующий рекордсмен мира в беге на 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ямайский спринтер, восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт не будет выступать после чемпионата мира-2017. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает Reuters.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
МЧС: из-за газового обогревателя в Минске сгорели гараж и VW Golf
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика