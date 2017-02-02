Александр Лукашенко во время « Большого разговора с президентом » рассказал, что гражданам страны надо сделать для того, чтобы заработать зарплату в 500 долларов.

Белорусский президент, отвечая на первый вопрос в ходе масштабной пресс-конференции, рассказал, что граждане страны смогут получать по пятьсот долларов зарплаты, если экономика сможет продавать все, что производит. Прирост зарплаты может быть только в том случае, если экономика будет работать эффективно. В случае, если продать то, что производится, не будет продано - у белорусов не будет и той зарплаты, что есть сейчас.

Лукашенко отметил, что в стране есть олигархи, которые могут позволить себе раскатывать на лимузинах, отдыхать по полгода, выводить деньги в офшоры и «и содержать сам знаете кого», тогда как простые люди перебиваются на маленьких зарплатах. Лукашенко отметил, что людям, благодаря которым олигархи и шикуют, надо дать зарплату «хотя бы в пятьсот долларов». Ранее, напомним, Лукашенко говорил о том, что может поднять зарплаты и до тысячи долларов, но эксперты уверены , что задача эта - нереализуема.

Президент вновь подчеркнул, что в этом году зарплату в пятьсот долларов надо обеспечить «кровь из носу». Он также отметил, что к концу 2016 года зарплата уже составляла более четырехсот долларов, до пятисот «осталось немного».

В пресс-конференции Лукашенко сегодня принимают участие журналисты более, чем 35 масс-медиа. Приглашены представители ВВС, Blumberg (США), Reuters, BBC (Великобритания), Польского агентства печати, УНИАН (Украина), Анадолу (Турция), радио «Свобода» (США), ТАСС, «Россия сегодня», Первого канала, НТВ (Россия). Из белорусских негосударственных СМИ присутствуют представители «Нашай нівы», «Народнай волі», «Прессбола», порталов tut.by, onliner.by, БелаПАН.