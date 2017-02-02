В Боровлянах автомобилисты не поделили узкую дорогу. В итоге один из водителей вышел из авто и избил другого водителя. Последнему наложили швы в больнице.

Историю AUTO.TUT.BY прислал на почту наш читатель Андрей. Вот что он рассказал.

— Вчера, около 16.30 возле районной больницы в Боровлянах на моего отца напал и избил водитель Infiniti. После того, как его не пропустили, водитель Infiniti вышел-открыл дверь машины отца и стал его избивать! До больницы, отец не доехал всего пару метров. Несмотря на то, что второй водитель не обладал никаким преимуществом в движении и не заехал даже в карман прямо перед ним, так и тем более не имел никакого права нападать и избивать человека, значительно старше его по возрасту. Прошу отозваться всех, кто знает этого водителя и сообщить в милицию его местонахождение.

На видео, которое читатель прислал в редакцию видно лишь часть конфликта. После того как отец Андрея — Игорь — заглушил машину, видеозапись прервалась.

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— Я заглушил машину и ждал: у меня главная дорога и водитель обязан был сдать назад. Водитель не согласился, вышел из автомобиля, открыл мою дверь и ударил меня по лицу. После этого, водитель сел в машину, сдал назад и уехал, — рассказывает Игорь. — Я сам врач, рядом тоже ехали врачи — они могут все это подтвердить. Мы поехали в больницу, наложили мне пять швов, а потом я поехал в милицию — писать заявление. Сейчас водителя ищут, — рассказал Игорь.

Напомним, не так давно агрессивное поведение водителей, не поделивших очищенное от снега место стало причиной ампутации органа в паховой области. А несколькими месяцами ранее водитель Lexus напал на девушку, которая не уступила ему дорогу на перекрестке.

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