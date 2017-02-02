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Лукашенко олигархам: в гробу карманов нет

03.02.2017 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В первую очередь, Лукашенко раскритиковал "умников", начитавшихся современных экономических учебников.

"Не хочу никаких экономических теорий. Я только задам один вопрос — почему в Беларуси некоторые раскатывают на дорогих лимузинах, могут позволить себе по полгода отдыхать за границей и содержать сами знаете кого  и переводить в офшоры деньги, в то время, когда люди не могут заработать себе на хлеб",- поинтересовался президент.

Глава государства отметил, что возможность так жить у отдельных слоев населения есть только потому, что на них работают люди.

"Так давайте дадим людям хотя бы 500 долларов. Вот и вся экономическая модель. На большем я не настаиваю. Я хоть и плохонький экономист, но считать умею. Я не говорю даже 600, но кто-то и 600 получит. Это позор, когда мы приходим к врачу, требуем, чтобы он нас вылечил, и не думаем, что он получает каких-нибудь 800  рублей. Вот и вся социальная справедливость", — сказал президент.

В гробу карманов нет, напомнил Лукашенко олигархам, которые не хотят заниматься благотворительностью.

Открывая мероприятие, глава государства заявил, что намерен провести диалог по всем наиболее актуальным темам. Форму разговора диктует сама жизнь, закрытых тем нет, отметил Лукашенко. Планируется, что встреча с главой государства продлится до тех пор, пока у участников диалога будут вопросы к президенту.

На встречу с Александром Лукашенко аккредитованы около полусотни журналистов, представляющих как государственные, так и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа, включая Sputnik.

На встречу с главой государства приглашены и многочисленные эксперты, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений.

Ответы президента Беларуси на вопросы журналистов слушайте в аудиозаписях радио Sputnik.

 
 
Ссылка на источник 32
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В Беларуси проходит "Большой разговор с президентом". Александр Лукашенко начал диалог с журналистами с наиболее актуальной "народной" темы – возможности...

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