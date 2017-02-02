Власти Витебска рассчитывают, что строительство Дворца бракосочетаний в областном центре начнется уже в этом году, сообщил председатель горсовета депутатов Владимир Белевич.

«Проект будущего Дворца бракосочетаний грандиозный, но все мы понимаем, что это требует больших затрат. От строительства нового загса никто не отказывается, но первоначальная проектно-сметная документация сегодня проходит корректировку — с целью уменьшения объемов строительства. Это не повлияет на помещения самого загса, скорее — на пристройки. Планировалось большое количество сопутствующих магазинов, кафе. Но в центре города это не совсем востребовано, потому и незачем тратить на это бюджетные средства. Мы надеемся, что уже в этом году, кроме корректировки проекта, начнутся и сами строительно-монтажные работы. О сроках их завершения говорить пока рано», — сказал Владимир Белевич.

Идея строительства Дворца бракосочетаний на площади Тысячелетия в Витебске появилась в 2010 году. Этот объект включен в план благоустройства парка Победителей. Рядом с местом будущего строительства установлен памятник Александру Невскому с женой — витебской княжной Александрой, и сыном Василием. Композиция символизирует семью, что увязывает ее с будущим загсом.

Корректировкой проекта занимаются разработчики из «Института Витебскгражданпроект».

Объект включен в инвестиционную программу города на 2017 год, выделяемую сумму определят в ближайшее время. Власти не исключают, что найдутся спонсоры. У городского ЖКХ открыт благотворительный счет — для спонсорской помощи и средств, собранных на субботниках на благоустройство Витебска.

Владимир Белевич считает возможным запустить акцию, приуроченную к 100-летию образования органов загс Беларуси, в ходе которой участники торжественных регистраций смогут пожертвовать определенные суммы на Дворец бракосочетаний.