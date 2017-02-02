



Александр Лукашенко заявил, что Беларуси вполне по силам обеспечить среднюю зарплату по стране в 500 долларов. По его мнению, этого требует и социальная справедливость.

Как сказал Александр Лукашенко, государство не собирается искусственно поднимать среднюю зарплату по стране. По мнению президента, люди должны получать столько, сколько зарабатывают. Поэтому печатать деньги и подпитывать инфляцию никто не собирается.

Между тем, считает глава государства, сегодня в Беларуси есть все условия для того, чтобы обеспечить среднюю зарплату по стране в 500 долларов. Для этого лишь нужно обеспечить соблюдение принципов социальной справедливости. Глава государства выразил недоумение. почему одни в стране ездят на шикарных автомобилях, строят огромные дома, отдыхают на дорогих курортах и при этом выводят деньги в офшоры, а другие перебиваются с воды на хлеб. По мнению президента, такого перекоса в принципе социальной справедливости быть не должно.