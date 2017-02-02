Вечером 1 февраля в гараже в Гродно загорелся автомобиль Lincoln Mark VIII. Предполагаемая причина пожара — разгерметизация топливной системы, сообщили в МЧС.





— 22-летний гродненец поставил свой Lincoln 1993 года выпуска в гараж. Когда заглушил мотор, обратил внимание на пламя у правой двери. Парень начал тушить возгорание подручными средствами и снегом, однако вытекающее топливо повлекло распространение огня по гаражу, — рассказали спасатели.

На помощь молодому человеку пришли очевидцы. Они помогли вытолкать Lincoln из гаража и сбивали пламя. Сторож гаражного кооператива вызвал спасателей и побежал к месту пожара с огнетушителем. Прибывшие работники МЧС ликвидировали возгорание.

В результате пожара огонь повредил имущество в гараже и легковой автомобиль. Основная рассматриваемая причина пожара — неисправность топливной системы автомобиля (разгерметизация топливной системы).