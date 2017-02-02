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Займись делом: в Минске открылась общественная столярная мастерская

03.02.2017 11:15 — Разное | Tut.by  
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В Минске начала работать общественная столярная мастерская, где каждый желающий сможет самостоятельно изготовить практически любой предмет интерьера из дерева. Инструменты и материалы выдадут бесплатно, а новичкам поможет опытный инструктор.


Столярный коворкинг izDereva.by находится в самом центре Минска в доме 13 по переулку Северному. Стоимость одного часа работы стоит 5 рублей, смена (4 часа) — 18 рублей. Мастерская работает ежедневно с 9 утра до 9 вечера, однако поработать получится только по предварительной записи.


При желании здесь можно записаться на специальный курсы и получить базовые навыки в столярном деле.

 
Теги: Минск
 
 
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