В Минске начала работать общественная столярная мастерская, где каждый желающий сможет самостоятельно изготовить практически любой предмет интерьера из дерева. Инструменты и материалы выдадут бесплатно, а новичкам поможет опытный инструктор.





Столярный коворкинг izDereva.by находится в самом центре Минска в доме 13 по переулку Северному. Стоимость одного часа работы стоит 5 рублей, смена (4 часа) — 18 рублей. Мастерская работает ежедневно с 9 утра до 9 вечера, однако поработать получится только по предварительной записи.





При желании здесь можно записаться на специальный курсы и получить базовые навыки в столярном деле.