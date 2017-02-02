Об этом заявил Александр Лукашенко на пресс-конференции с представителями СМИ 3 февраля.

«Мы и так уже страна льготников, дальше некуда. И по очень острому вопросу, детскому. У нас 11 видов льгот для наших детей. Ни одна страна не предоставляет столько льгот для детей», – сказал он.

Президент отметил, что раньше было очень много льгот. «Мы не смогли перечислить и переписать все льготы, мне пришлось все отменить и заново ввести. Эти льготы – это все из кармана нашего народа. Поддерживать надо тех, кто нуждается в поддержке. Надо поддерживать многодетные семьи. Если у нас будет больше денег – мы будем больше помогать», – подчеркнул президент.

Упомянул он и о льготах для военных, отметив, что нужно «обеспечить им мало-мальское существование», потому что «этот человек в любой момент пойдет по приказу и отдаст свою жизнь».

Лукашенко рассказал и о льготах для фермеров, отметив, что некоторые заявляют о том, что нельзя заниматься предпринимательством, потому что «ходят, проверяют».

«Ну да, проверяют. Единственный вопрос – наверно часто ходят, слишком часто мы бываем у этих предпринимателей. Я не знаю, так ли это. И, скорее всего, мы полностью перечеркнем все эти льготы, и оставим те, которые нужней», – заявил президент.

«Открывается новое предприятие, пришла санстанция, МЧС, приняли, открыли. До свидания. Тогда вся ответственность по закону – на руководителя. Ужесточим законы для руководителей. Не санстанции, а руководитель будет бегать. В этом направлении работает правительство. И здесь нам не обойтись без общественного обсуждения», – сказал глава государства.

«Лукашенко отметил, что все от мала до велика готовы стать предпринимателями, и если что не так – держава виновата. Вы сначала определитесь, можете ли вы это делать. Может быть, вы сами виноваты в том, что у вас не получилось. А фермерское хозяйство будет таким, каков ты сам. Мы смотрим, кто лучший, кто профессионал, как у него получилось. Если ты лишен этих качеств, не берись. Если у вас это есть, вы получите немедленно поддержку. Если фермер хочет, мы ему поможем, вопросов не будет. Но он должен доказать, что он это умеет, что у него хорошая команда», – подытожил Лукашенко.

Напомним, сегодня в Минске проходит «Большой разговор с президентом» .

В пресс-конференции Лукашенко сегодня принимают участие журналисты более, чем 35 масс-медиа. Приглашены представители ВВС, Blumberg (США), Reuters, BBC (Великобритания), Польского агентства печати, УНИАН (Украина), Анадолу (Турция), радио «Свобода» (США), ТАСС, «Россия сегодня», Первого канала, НТВ (Россия). Из белорусских негосударственных СМИ присутствуют представители «Нашай нівы», «Народнай волі», «Прессбола», порталов tut.by, onliner.by, БелаПАН.