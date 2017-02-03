В январе доллар США подешевел во всем мире, снизив значение индекса USDX за месяц на 2,75%. Евро, соответственно, вырос, а с ним укрепились и все валюты Восточной Европы вне СНГ, больше других – польский злотый, ставший лидером курсового рейтинга января. В самом СНГ, наоборот, в более чем половине стран ослабли валюты, сильнее всех - манат Азербайджана, страдающий от недорогой нефти, которая в январе перестала расти и даже немного подешевела.

Хотя 1-й в СНГ валютой по укреплению к доллару (и 2-й в общем рейтинге, со странами Восточной Европы, уступив лишь злотому) стал в январе такой же нефтяной тенге Казахстана, нефтяной рубль России тоже в этом месяце немного вырос. Второй валютой по укреплению к доллару стал белорусский рубль, и последней в списке выросших– украинская гривна.

Доллар США

Индекс USDX, показывающий отношение доллара США к корзине из 6 мировых валют (евро, японской иене, канадскому доллару, фунту стерлингов, шведской кроне, швейцарскому франку), весь январь падал: доллар ослаб после 3-х подряд месяцев глобального роста, при котором были обновлены максимумы американской валюты 13-летней давности.

Январь начался с 102,29 пунктов, а в последний день месяца индекс упал ниже 100-й отметки, составив 99,48 пунктов по среднедневному значению. Итоговое падение USDX за январь – 2,75% или 33% годовых.

Нефть

Нефтяные цены в январе стабилизировались после ноябрьско-декабрьского роста, который начался по итогам заседания стран-членов ОПЕК, где принято решение об ограничении добычи и экспорта “черного золота”. Нефть за январь даже немного (на 1,9%) подешевела: в начале месяца было 56,8 $/бар., в конце – 55,7 S/бар. (по сорту «Brent»).

Динамика курсов валют в январе

Из валют стран-соседей больше других подорожал злотый Польши, который, правда, в прошлом месяце сильно ослаб, обновив свой исторический минимум.

Ослабление доллара и, соответственно, укрепление евро способствовали тому, что все восточноевропейские валюты выросли к доллару, а польский злотый стал лидером удорожания в общем курсовом рейтинге валют стран Восточной Европы и СНГ. Из СНГ больше других вырос ₸-тенге Казахстана, ставший вторым в этом рейтинге.

Наиболее подешевевшей валютой второй раз подряд оказывается манат Азербайджана. Как видно, удорожание нефти в последние месяцы не сказалось положительно на эту нефтяную валюту. Зербайджан продолжает терять, при этом, свои валютные резервы .

Всего ослабли к доллару в январе валюты 6-и стран, все из СНГ.

За год (за последние 12 месяцев)

Доллар

За период последних 12-ти месяцев. с конца января 2016-го по конец января 2017-го, стоимость доллара по индексу USDX практически не изменилась (-0,2%), несмотря на амплитудную динамику: в конце апреля был достигнут минимум с начала 2015-го (92,62 пунктов), а 28 декабря - максимум за 13 лет, 103,24 пунктов.

Нефть

Отчетный 12-месячный период динамики нефти включает в себя и “дно” падения в самом начале периода (многолетний минимум 20-го января, ниже 28 $/бар. по сорту «Brent») и пиковую цену 2016-го в конце декабря после решения стран-членов ОПЕК об ограничении добычи и экспорта до уровня середины 2015-го (почти 57 $/бар.), поэтому процент роста цены «черного золота» за последние 12 месяцев – очень большой, 55,2%.

Динамика валют стран СНГ и Восточной Европы в течение последних 12-ти месяцев

На настолько выросшей нефти больше других укрепились нефтяные валюты – рубль России и тенге Казахстана, а также связанный с Rr-рублем и нефтью белорусский Br-рубль: упавшие в начале периода до минимума эти валюты подорожали на восстановительном росте.

Наднациональный евро в отчетном 12-месячном периоде ослаб к доллару на 1,5%, что потянуло вниз и национальные европейские валюты: из восточноевропейских валют выросли только злотый Польши и куна Хорватии. Поэтому 6 первых мест в рейтинге – у валют стран СНГ.

Но и в тройке аутсайдеров года тоже валюты стран СНГ: лари Грузии, обвалившийся в последних месяцах 2016-го и ослабевший еще и в отчетном январе, сум Узбекистана (по курсу «черного рынка»: там нет легального рынка со свободным курсообразованием, а по официальному курсу валюту купить невозможно) и манат Азербайджана, никак не оправившийся от падения цен на нефть в 2014-15 гг., и ставший аутсайдером январского курсового рейтинга.

С начала 2014-го года

В 2014-м году произошли наиболее существенные политические, геополитические (связанные с ситуацией в Украине и вокруг нее) и, последовавшие вслед за ними, финансово-экономические изменения глобального характера, которые очень сильно повлияли на курсовую динамику региональных и мировых валют, а также на цены большинства биржевых товаров мировых торговых площадок, в том числе на главный товар - нефть.

Доллар

Сильнейшие изменения начались в середине 2014-го со стратегического укрепления доллара на мировых рынках: индекс доллара USDX поднялся с 80 пунктов в конце июня того года до 100 пунктов всего лишь за 8 месяцев (достигнутый пик – 100.72 пункта, середина марта 2015-го).

Потом индекс целый год колебался, главным образом, в диапазоне 95-99 пунктов. Но в конце апреля – начале мая 2016-го USDX упал до 92.62 - минимума с января 2015-го, и после этого нисходящая января-апреля 2016-го динамика сменилась вновь на тенденцию роста с мая, которая длится уже 7 месяцев. В середине ноября индекс преодолел пиковое значение, достигнутое в период роста (вышеуказанные 100.72 пунктов), а в конце декабря обновил максимум 13-летней давности (103,24 пунктов, 28 декабря). Но в январе 2017-го скатился на 1,5 месяца вниз.

За 3 года и 1 месяц, с начала 2014-го по конец января 2017-го, USDX вырос на 24,1%. Исторический минимум индекса - 70 пунктов (март 2008-го), а исторически рекордное значение – 148 пунктов (начало 1985-го).

Нефть

Одновременно с укреплением доллара в 2014-15 гг. дешевела нефть. Падение нефтяных цен началось с конца июня 2014-го и длилось 7 месяцев (до середины января 2015-го). За это время “Brent” подешевел с почти 115 $/бар. до 47 $/бар. После длившегося 5 месяцев «отскока», когда цена нефть превысила 65 $/бар., 2-я стадия удешевления нефти опустила цену «черного золота» ниже 30 $/бар. (середина января 2016-го). Затем - новое, более длительное (12 месяцев) ценовое восстановление, поднявшее нефть к 57 $/бар. в конце 2016-го.

Динамика курсов валют за период с начала 2014-го года

С начала 2014-го года из валют соседних с Беларусью государств меньше всего ослаб к доллару наднациональный евро. Больше других (и больше всех валют стран СНГ и Восточной Европы) обесценилась гривна. Динамика валют стран ТС - Br-рубля, ₽-рубля и ₸-тенге – очень близка уже более года, и ослабли эти валюты примерно одинаково (правда, ₽-рубль под конец несколько «оторвался» на выросшей в цене нефти).

Изменение курсов валют стран СНГ и Восточной Европы за период с начала 2014-го года

С начала 2014-го года, до событий в Украине, резко изменивших развитие не только восточно-европейского региона, но и повлиявших на ситуацию в мире, в том числе в финансовом секторе, больше всех ослабла именно украинская ₴-гривна (в 3,37 раз), территория хождения которой и была дестабилизирована.

В Узбекистане доллар можно приобрести лишь нелегально на “черном рынке”. За 3 года узбекский сум ослаб по доллару в 2,44 раз – второй результат с конца.

Из-за падения цен на нефть за этот период в 2 раза (со 110 $/бар. в начале 2014-го до 55 $/бар. в конце января 2017-го по сорту «Brent») ослабли валюты стран, зависящих от экспорта нефти: манат Азербайджана (в 2,45 раз), ₸-тенге Казахстана (в 2,11 раз), и ₽-рубль России (на 84,0%). Br-рубль Беларуси, которая зависит от экспорта нефтепродуктов из российской нефти, да и в целом от России, стал слабей за это время в 2,03 раз.

Валюты стран СНГ - в нижней части рейтинга стабильности за этот период (кроме армянского драма, который, наоборот, занял верхнюю строчку, ослабев на наименьший процент). Из европейских национальных валют стран ЕС лучше других чувствовали себя куна Хорватии и крона Чехии, хуже – сербский динар, а из стран ЕС - венгерский форинт.

С середины 2008-го года

Период стабильного роста 00-х закончился с наступлением мирового экономического кризиса, который начался во 2-й половине 2008-го года. За этот кризисный период резко ослабли валюты большинства стран СНГ и Восточной Европы, в том числе и евро, а доллар сильно вырос: курс пары доллар/евро в конце июня 2008-го был 1,576 $/€, а через 2 года, в конце июня 2010-го уже 1,227 $/€, индекс доллара USDX в середине 2008-го был ниже 73-х пунктов, а через 2 года превысил 86 пунктов. Затем несколько лет существовала относительная стабильность, которая в 2014-м закончилась снова резким удорожание доллара, ослаблением евро и национальных валют и кратным падением нефти.

С тех пор прошло более 8,5 лет (с конца июня 2008-го по январь 2017-го), и больше других за это время девальвировался Br-рубль: доллар в Беларуси за это время подорожал в 9,11 раз. Когда как в Украине в 5,76 раз, в Узбекистане в 4,96 раз, в Казахстане в 2,69 раз, в России в 2,57 раз.

К евро доллар вырос на 46,6% - эта европейская валюта ослабла к доллару меньше других валют в регионе. Из стран СНГ наименее упавшими к доллару за этот период оказались валюты Южного Кавказа –драм Армении и лари Грузии.