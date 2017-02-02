Александр Лукашенко заявил, что школьная программа в Беларуси перегружена, так много лишнего, а вот действительно нужного не хватает.

Как сказал глава государства, комментируя вопрос об отмене шестого дня обучения в школах, белорусские школьники сегодня сильно перегружены. При том, что даже взрослые работают по пять дней в неделю, школьники учились шесть дней и в воскресенье не могли отдохнуть, так как им нужно было готовить уроки на понедельник. По мнению главы государства, это слишком тяжело для детей. Поэтому он и принял решение отменить шестидневку в школах.

"Я почувствовал это на собственной шкуре", - заявил Александр Лукашенко, имея ввиду обучение своего младшего сына Николая.

По мнению президента, его сын и другие школьники сегодня учат многое из того, что им не нужно и что явно лишнее.

"Даже он уже понимает, что ему нужно, а что нет", - возмутился президент. Однако этого не могут понять, ответственные чиновники. В результате взрослые молодые люди, когда женятся даже не могут отличить молотка от топора и совершенно не подготовлены к жизни. Зато их пичкают тем, что вообще в жизни не нужно и не пригодится никогда. Именно поэтому, считает глава государства, в ближайшее время школьная программа будет кардинально переработана.

"Работаем над системой 0образования, мы ее отрегулирует. Хотел бы получить помощь от нашего ректорского корпуса, хотя многие уже засиделись", - сказал президент.