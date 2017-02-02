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Лукашенко об образовании: сколько у нас в школе того, что не надо?

03.02.2017 11:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Некоторые хотели бы, закончив университет, не имея опыта, сразу стать Мошенским, но так не бывает. Надо идти по специальности. Иди и работай, тебе первое место по специальности государство предоставляет. В какой стране еще такое есть? Не думай, что тебе сразу же миллионы посыпятся. Но первое рабочее место каждый получает. Если нет, разберемся в течение нескольких суток", сказал президент.

Президент коснулся и перемен в среднем образовании, в частности, появлении шестого учебного дня в школах.

"Это была моя инициатива. Я на себе это почувствовал, когда малыш пошел в школу. Мы такие перегруженные, так нам тяжело работать аж пять дней в неделю. А наши дети при той "безглуздице", которая еще раньше творилась в школах? Я недавно слышу, читает что-то как молитву, то ли Библия, то ли Коран, то ли Тора. И это в литературе! Откуда это появилось? Он уже в этом возрасте понимает, что что-то надо, а что-то нет. А сколько у нас в школе того, что не надо?" — спросил президент.

По мнению главы государства, у нас школа перегрузила детей настолько, что им дышать некогда.

"Мы же хотим, чтобы наши дети, кроме школы, занимались еще спортом. А если у кого-то есть способности к музыке, писать картины, петь, танцевать? Они итак в школе заняты 10 часов в седьмом классе. Я и подумал, почему мы, бездельники, 5 дней работаем, два отдыхаем, а дети должны работать шесть дней и еще на воскресенье хватает? ", — сказал президент.

Глава государства отметил, что было принято решение о пересмотре программ. "К 17-18 лет мы детей загоняем так, что они дебилизмом болеть начинают. Это надо все выкорчевать", — отметил Лукашенко.

По мнению президента, "суббота должна быть спортивным днем, трудовое обучение там, и где-то что-то подрепетировать. Если надо где-то факультачивчик в субботу, не перегружая детей, пожалуйста. То есть по-человечески к этому подойти", — сказал президент.

Комментарий президента Беларуси на тему высшего и среднего образования слушайте в аудиозаписи радио Sputnik.

 
 
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В Беларуси продолжается "Большой разговор с президентом", в беседе с журналистами Александр Лукашенко обратился к теме высшего образования, а также и пояснил...

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