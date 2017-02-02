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Пожилой японец решил головоломку, с которой сражался 10 лет

03.02.2017 11:39 — Разное | Tut.by  
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На японское телевидение обратился пожилой зритель, который 10 лет не мог решить деревянную головоломку с кольцом и веревками. Телевизионщики отыскали дедушку и помогли ему с его проблемой. Запись программы опубликована на YouTube.


Изображение: US Daily News / youtube.com

73-летний Акихара Тосико из Осаки рассказал, что увидел головоломку у семейного доктора в комнате для ожидания. Мужчина ходил к доктору на протяжении 10 лет, но за все эти годы ему так и не удалось найти решение.

Тосико забрал пазл домой и принялся показывать его всем своим знакомым, но никто не мог его решить. По словам медсестры, ни один из пациентов за все время работы доктора не справился с этой головоломкой.

Пазл состоит из деревянной основы, переплетенных веревок, двух шаров и кольца. Задача — перебросить кольцо с зеленого шара на красный.

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Телевизионщики предложили решить головоломку учителю физики, обезьяне и фокуснику, но все трое провалили задание. Зато с загадкой справился Ямамото из Японской ассоциации пазлов с кольцами. На видео момент решения находится на временной отметке 10:50.

Вслед за экспертом Тосико повторил решение меньше чем за минуту. «Прекрасно. Теперь я могу умереть спокойно», — поблагодарил мужчина.

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Вслед за экспертом Тосико повторил решение меньше чем за минуту.

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