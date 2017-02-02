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Хакеры опубликовали письмо МОК Макларену о российских официальных лицах

03.02.2017 11:29 — Разное | Tut.by  
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Хакерская группировка Fancy Bears обнародовала письмо Международного олимпийского комитета (МОК) главе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарду Макларену, в котором содержится запрос о предоставлении доказательств вины российских официальных лиц в «допинговом заговоре». Письмо оказалось в распоряжении RT.


Ричард Макларен. Фото: Reuters


Как отмечает телеканал, МОК также отправил Макларену таблицу, в которой собрана вся информация об упомянутых в его докладах россиянах и содержатся «уточняющие вопросы о степени их вины по предъявленным обвинениям».

В частности, комитет просит предоставить информацию об экс-главе Минспорта России Виталии Мутко, его бывшем заме Юрии Нагорных и экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове. Всего, по данным RT, в запросе значатся 16 россиян. Письмо было направлено Макларену 19 декабря 2016 года.

Доклад Макларена, посвященный употреблению допинга российскими спортсменами, был опубликован в двух частях. Во второй части, представленной Маклареном 9 декабря 2016 года, в частности, содержится информация об «институциональном заговоре» властей и причастности Мутко и Нагорных к манипуляциям с допинг-пробами россиян.

Сам Мутко, комментируя доклад, заявил, что комиссия, возглавляемая Маклареном, обвинила Россию в действиях, которые «невозможны в принципе». Он также добавил, что претензии WADA будут обсуждаться в правовом русле.

 
 
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МОК также отправил Макларену таблицу, в которой собрана вся информация об упомянутых в его докладах россиянах и содержатся "уточняющие вопросы о степени их вины по...

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