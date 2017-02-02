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Минское "Динамо" сыграет сегодня в гостях с "Барысом"
Минское «Динамо» проведет сегодня второй матч очередной выездной серии в Континентальной хоккейной лиге.
Сегодяшний соперник «зубров» — астанинский «Барыс», которым руководит белорусский тренер Эдуард Занковец.
А вот «Динамо» сегодняшний матч проведет без главного тренера. Крэйг Вудкрофт
К слову, победа гарантирует белорусскому клубу досрочный выход в плей-офф.
SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 16.30.
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Минское "Динамо" проведет сегодня второй матч очередной выездной серии в Континентальной хоккейной лиги.
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