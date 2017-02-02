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Минское "Динамо" сыграет сегодня в гостях с "Барысом"

03.02.2017 11:24 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» проведет сегодня второй матч очередной выездной серии в Континентальной хоккейной лиге.


Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Сегодяшний соперник «зубров» — астанинский «Барыс», которым руководит белорусский тренер Эдуард Занковец.

А вот «Динамо» сегодняшний матч проведет без главного тренера. Крэйг Вудкрофт дисквалифицирован за повторное оскорбление судей.

К слову, победа гарантирует белорусскому клубу досрочный выход в плей-офф.

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча, который начнется в 16.30.

 
 
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Минское "Динамо" проведет сегодня второй матч очередной выездной серии в Континентальной хоккейной лиги.

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