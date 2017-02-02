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Лукашенко намерен реформировать Совет по развитию предпринимательства
03.02.2017 11:46 — Разное | Ежедневник
Президент объявил, что намерен реформировать Совет по развитию предпринимательства. По мнению главы государства, нынешний Совет больше лоббирует свои интересы, чем действительно занимается развитием предпринимательства.
Как заявил президент Беларуси, тот же
Как заявил президент Беларуси, он намерен реформировать Совет по развитию предпринимательства, и найти людей, которые будут думать и видеть проблемы бизнеса в комплексе, а не в разрезе только своего предприятия.
В этой связи президент пригласил занять место в Совете руководитель Научного исследовательского центра Мизеса Ярослава Романчука.
Сам Ярослав Романчук пока не дал своего согласия войти в Совет по развитию предпринимательства.
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Президент объявил, что намерен реформировать Совет по развитию предпринимательства. По мнению главы государства, нынешний Совет больше лоббирует свои интересы,...
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