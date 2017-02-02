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Лукашенко сказал, когда может отметить декрет о тунеядцах

03.02.2017 12:03 — Разное | БДГ  
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Через 2-3 года декрет №3 может быть отменен, заявил Александр Лукашенко во время «Большого разговора с президентом».

Декрет о тунеядцах появился для поддержания справедливости, заявил Лукашенко. «В рыночной экономике ты пользуешься благами, ты плати, - сказал официальный лидер Беларуси. - Почему я должен платить налог, а ты не участвуешь? Иди работай и плати. Нужно было к этому подтолкнуть».

Он подчеркнул, что слова «тунеядец» в декрете «О предупреждении социального иждивенчества» нет. «Тунеядец — это советский термин, под ним понимали бездельников, ведущих асоциальный образ жизни. А некоторые переносят это на себя. Не надо это переносить на себя», — добавил Лукашенко. Он подчеркнул, что «мы никого не заставляем работать».

Сегодня, уверен он, «дальше нет оснований раскручивать эту тему и говорить, что это не для нашей экономики, нашего общества».

«Этот декрет работает 2−3 года. Давайте еще с ним поживем. Если я и вы придем к непреклонному выводу, что это анахронизм и он нам не нужен, то мы его отменим. Не спешите. Может этот документ принесет много полезного в нашу жизнь», — сказал Лукашенко.

 
 
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Через 2-3 года декрет №3 может быть отменен, заявил Александр Лукашенко во время «Большого разговора с президентом».

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