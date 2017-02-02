Александр Лукашенко рассказал, почему вторая кольцевая дорога вокруг Минска построена из бетона. Нужно было как-то применить цемент, произведенный на белорусских предприятиях.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Это была моя идея, мое требование — построить из бетона, — сказал Александр Лукашенко о МКАД-2. — Потому что тогда я исходил прагматично: нам некуда цемент было девать.

Президент не согласен с критикой по поводу строительства дороги. По его словам, если раньше в Беларуси производили 4,5 миллионов тонн цемента, то сегодня — 9 миллионов тонн, «а то и 10 можем производить». Лукашенко объяснил, почему Беларусь в свое время серьезно взялась за цементные заводы.

— Тогда был бешеный спрос на цемент. Бум строительный и так далее. Мир не окунулся в этот кризис, рецессию… И я принял решение — сами строим, цемента не хватает. Люди строят — людям нет цемента. Давайте наши цементные заводы в чувство приведем, модернизируем и расширим. Тем более, ресурсы свои, сырье свое.

Александр Лукашенко добавил, что цементные заводы перевели на твердое топливо, для повышения рентабельности стали использовать торф вместо угля.

Однако, когда построили цементные заводы — наступил кризис, соседи стали меньше покупать цемент, в Беларуси его тоже стали меньше использовать.

— А цемент рентабельный, когда он продается в радиусе 500−600 километров. Дальше везти его проблемно. Да и у нас меньше его стали использовать. Я потребовал расширить сферу применения цемента, бетона… И как идея — построить вторую кольцевую дорогу. Зачем — я уже говорил. Если кто-то из минчан, или даже белорусов не понимает этого — я сожалею.

Напомним: строительство второй кольцевой финансировали за счет средств республиканского бюджета, государственного целевого бюджетного фонда национального развития и кредита Банка развития Республики Беларусь. Возвращать кредит будут за счет государственной пошлины , которую белорусы платят за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Александр Лукашенко припомнил возмущения автовладельцев на этот счет.

— Куда идут средства? Вот те средства, мизер, которые мы собрали — об этом много говорили, возмущались… Особенно автомобилисты — кто ездит по дорогам. Как будто можно на автомобиле передвигаться без дорог. Это ж для вас дороги делались… Ну мы ее (вторую кольцевую — Прим. TUT.BY) построили — но и там не хватило этих крох, которые мы собирали. И мне пришлось из бюджета добавлять деньги, чтобы построить эту дорогу. Остался клочок: километров пятнадцать от Острошицкого городка до Кургана славы. Там есть хорошая дорога, но ее надо сделать под первую категорию. В этом, в следующем году — закончим.