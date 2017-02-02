«Мы и так страна льготников, дальше некуда», — заявил Александр Лукашенко во время «Большого разговора», отвечая на вопрос о том, какие категории населения нуждаются в государственной поддержке.



Фото: president.gov.by

— Ни одна страна не представляет столько льгот для детей, — сказал Александр Лукашенко. — Пробовали 5 лет назад упорядочить льготы. Не смогли перечислить и переписать все льготы.

По мнению президента, поддерживать льготами нужно только тех, кто в этом нуждается.

— Льготы — это не кто-то отблагоденствовал, это из кармана нашего народа. Кто-то дает деньги, мы льготируем, — заявил Александр Лукашенко.

В числе тех, кого нужно поддерживать, президент назвал многодетные семьи, которые «не вытащат сами 3−4 детей».

— Нам надо в 2−3 раза больше населения, 20 миллионов человек должно быть здесь. Надо поддерживать многодетных. Но и спрашивать надо, а то, имея 3 детей, считают, что их должны обеспечивать, — заявил президент.

В государственной поддержке также нуждаются военные, считает белорусский лидер.

— Они что, пойдут на стороне зарабатывать деньги? Они могут заработать, и немало. Но не дай бог, — сказал президент. — Мы должны им обеспечить мало-мальское существование. Мы их к чему готовим? К войне. Давайте ему дадим возможность, уголок какой, чтобы он жил и растил своих детей.