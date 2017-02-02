МИНСК, 3 фев – Sputnik. Слабые морозы ожидаются в Беларуси на предстоящих выходных, а на неделе существенно похолодает – после прихода из России арктического воздуха, сообщил Sputnik в пятницу начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По информации Гидромета, в ближайшие два дня погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления.

"В субботу по юго-востоку республики пройдет снег, ночью по Гомельской области – сильный, температура ночью составит –3..–8°С, по северу при прояснениях до –11°С, днем от –1 до –7°С", – сказал Рябов.

По его словам, в воскресенье по южной Беларуси пройдет кратковременный снег, ночью температура опустится до –3..–10°С, днем –1..–8°С.

"Очередной период морозной погоды ожидается в Беларуси на следующей неделе. Вторжение арктического антициклона на север Европейской части России станет причиной похолодания. К середине недели ночные морозы станут "кусаться", – сказал Рябов.

По информации синоптика ночная температура будет в пределах –15..–20°С, при прояснениях до –24°С, по северу Беларуси до –28°С; днем будет немного теплее – от –13 до –18°С, по юго-западу республики –8..–12°С.