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Романчук и Лукашенко не поняли друг друга

03.02.2017 12:20 — Разное | БДГ  
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Ярослав Романчук был первым экспертом, который задал вопрос главе государства. Однако, судя по ответу Лукашенко, экономический эксперт и президент друг друга не поняли.

При этом экономиста по приказу президента включат в совет по предпринимательству, а сам Лукашенко согласился прийти на ассамблею деловых кругов - если его пригласят. 

На вопрос Ярослава Романчука об эффективности госаппарата и работе экономики, президент отвечал весьма витиевато, и скорее не ответил, чем ответил. 

Экономист привел пример развития успешных экономик мира, сообщил, что госсектор Беларуси работает неэффективно, и сокращение чиновников без реформирования ничего не дает, он также отметил, что функции государства надо сокращать, дать волю малому и среднему бизнесу. 

При этом Лукашенко заговорил про оптимизацию и социальное государство, про судьбы людей и обещания перед выборами думать о них.

Кроме этого, Лукашенко отметил, что приватизация Беларуси сегодня только навредит: если начать продавать предприятия - «ясно, кто их купит, и что потом будет». Лукашенко также рассказал, что оптимизацию госсектора будут проводить аккуратно. Про эффективность президент так ничего и не сказал, подчеркнув, что социально ориентированная экономика - единственная модель для Беларуси сегодня.

 
 
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Ярослав Романчук был первым экспертом, который задал вопрос главе государства. Однако, судя по ответу Лукашенко, экономический эксперт и президент друг друга не...

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