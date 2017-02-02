Ярослав Романчук был первым экспертом, который задал вопрос главе государства. Однако, судя по ответу Лукашенко, экономический эксперт и президент друг друга не поняли.

При этом экономиста по приказу президента включат в совет по предпринимательству, а сам Лукашенко согласился прийти на ассамблею деловых кругов - если его пригласят.

На вопрос Ярослава Романчука об эффективности госаппарата и работе экономики, президент отвечал весьма витиевато, и скорее не ответил, чем ответил.

Экономист привел пример развития успешных экономик мира, сообщил, что госсектор Беларуси работает неэффективно, и сокращение чиновников без реформирования ничего не дает, он также отметил, что функции государства надо сокращать, дать волю малому и среднему бизнесу.

При этом Лукашенко заговорил про оптимизацию и социальное государство, про судьбы людей и обещания перед выборами думать о них.

Кроме этого, Лукашенко отметил, что приватизация Беларуси сегодня только навредит: если начать продавать предприятия - «ясно, кто их купит, и что потом будет». Лукашенко также рассказал, что оптимизацию госсектора будут проводить аккуратно. Про эффективность президент так ничего и не сказал, подчеркнув, что социально ориентированная экономика - единственная модель для Беларуси сегодня.