Лукашенко напомнил, что в советское время "тунеядцами" называли бездельников и людей, которые вели асоциальный образ жизни. Сейчас тем, на кого распространяется действие декрета, на себя такое советское представление переносить не надо.

"Кто у нас записал себя в эту категорию? Чьи жены, что за люди? И почему отреагировали остро, что их обозвали тунеядцами? У меня был элемент мотивации, что до сих пор в сельской местности и малых городах, где друг друга знают, некоторые с утра до ночи работают и получают четыреста-пятьсот рублей. А некоторые лоботрясы ни черта не делают, нигде не работают и живут неплохо", — напомнил президент.

Лукашенко напомнил, что все население страны пользуется определенным набором услуг, затраты на которые нужно компенсировать.

"Ты что, платишь за здравоохранение? Сильнейшие экономики не имеют возможности получить бесплатную медицинскую помощь, а мы лечим и бомжа, и алкаша. Не без недостатков наша медицина. Но вопрос, сколько мы за это заплатили. Образование, безопасность, оборона, льготы для детишек — это расходы. Поэтому почему я должен платить налог, а ты не участвуешь, но получаешь соответствующие услуги? Или работай и плати", — сказал президент.

По мнению Лукашенко, небольшую часть населения, на которую распространяется действие декрета о социальном иждивенчестве, нужно было подтолкнуть к покрытию расходов на предоставляемые государством услуги.

"Здесь мы подстегнули и обнажили те процессы, которых даже не видели в процессе принятия этого документа. Кого-то это обидело. Но в декрете президента вы не найдете слова "тунеядец". 95% населения за это переживает. Но этот документ касается небольшой части населения, которую мы подталкиваем к тому, чтобы они работали. Не хочешь работать — не надо, но получаешь услугу, иди заплати за нее", — отметил глава государства.

Александр Лукашенко пояснил и недавние изменения в декрет о социальном иждивенчестве.

"Дописали туда одну формулу, которая решает все проблемы. Если ты попал в трудную жизненную ситуацию, надо исключить платить эти деньги. Но потом же эта бюрократическая волокита начнется — жить не захочется. Поэтому было записано мною лично — решением сельских советов или городской администрации, вот они приняли решение, и никакого утверждения не надо", — сказал президент.

Глава государства напомнил, что этот декрет работает сравнительно недавно. "Если уж мы с вами придем к тому, что это анахронизм и он не нужен, мы его отменим. Не спешите", — сказал Лукашенко.

Комментарий президента Беларуси по поводу декрета о социальном иждивенчестве слушайте в аудиозаписи радио Sputnik.