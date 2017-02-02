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Лукашенко: Нам надо возбудить уголовное дело в отношении Данкверта
03.02.2017 12:28 — Разное | Ежедневник
Александр Лукашенко вел возбудить уголовное дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесения ущерба белорусскому государству.
"Надо возбудить уголовное дело. Пусть посидит в изоляторе и подумает", - велел глава белорусского государства.
По мнению президента, только так можно решить проблемный вопрос с действиями Россельхознадзора в отношении белорусских продуктов питания.
Как заявил Александр Лукашенко, Беларусь поставляет в Россию только качественные продукты. При этом Россольхознадзор, пытаясь поставить заслон белорусским товарам создает искусственные барьеры на их пути.
По утверждению президента Беларуси, обвинения в реэкспорте товаров из стран, в отношении которых Россия ввела эмбарго, также не обоснованы.
"Мы сюда завозим сырье и здесь перерабатываем. Именно перерабатываем. а не наклейки переклеиваем", - заявил президент Беларуси.
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Александр Лукашенко вел возбудить уголовное дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесения ущерба белорусскому государству.
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