



Сезон образовательного проекта «Бизнес в стиле FLEX», который МТБанк проводит для своих корпоративных клиентов, завершился традиционной церемонией «Клиент года».

Более сотни наград нашли своих обладателей, а гости мероприятие смогли совместить приятное времяпрепровождение с большим объемом полезной информации.

– МТБанк заботится не только о предоставлении качественных финансовых услуг своим корпоративным клиентам, но и о всестороннем развитии их бизнеса. Поэтому на протяжении года банк проводит ряд конференций, в том числе – в рамках образовательного проекта «Бизнес в стиле FLEX», который завершается масштабной церемонией «Клиент года», где проходит тренинг от именитого мастера.

Подобные мероприятия позволяют руководителям и топ-менеджерам компаний найти ограничения ментальные, найти решения реальных проблем и вывести бизнес на новую вершину.

Да, многие могут сказать, что обстоятельства иногда кажутся сильнее возможностей. Однако мы своим примером показываем, что сейчас можно развиваться. Так, за год размеры корпоративного бизнеса МТБанка выросли в 2 раза. В любой ситуации есть выход – можно и нужно искать новые ниши, новые продукты, повышать эффективность работы, и выходить на новые рынки, – отметил заместитель председателя правления, руководитель корпоративного бизнеса МТБанка Александр Титов.

На этот раз хедлайнером мероприятия стал самый известный бизнес-тренер России – Радислав Гандапас.





Нужно учиться подчиняться, а не командовать

Самоменеджмент, как и любой менеджмент, имеет определенные функции.

Планирование. При самопланировании вы создаете у себя в воображении то, чего вы хотите.

Организация. При самоорганизации вы создаете план действий, где прописываете определенные исчислимые параметры.

Мотивация. Для себя вы должны создать систему, при которой за невыполнение плана, вы несете определенные потери.

Контроль. Регулярно отслеживайтесь как двигаетесь к цели.

– Для чего все это делается? Для самоактуализации – это нормальное стремление человека реализовать себя полностью. Мы можем быть по отношению к себе как менеджерами, так и подчиненными. Проблема не в том, что мы плохие начальники, а в том, что сами для себя плохие подчиненные. У вас проблемы не с тем, чтобы сказать себе: «Выключи телевизор и ляг спать», а в том, что другая часть вас – подчиненный – не выполняет это указание».





Реальность не идеальна – и это нормально

– Жизнь трудна – самые важные слова, которые нужно понять. Вы страдаете, потому что с детства вам говорили, что жизнь – прекрасна. И вы живете в постоянном недовольстве, так как ожидания не совпадают с действительностью. Почему-то вы решили, что ваша жена должна быть идеальной – готовить, следить за детьми не ездить на рыбалку. Что ваш ребенок должен безостановочно читать книги – ночью под одеялом с фонариком. Почему-то вы решили, что правительство должно помогать бизнесу, а налоговая система устроена таким образом, чтобы способствовать развитию вашей компании. Этого не бывает в реальности и это нормально. Жизнь трудна. Трудно учиться, трудно работать, трудно жениться, трудно растить детей, трудно жить в Норильске, а в Дубае – еще труднее. Но живая материя без трудностей не развивается. Она деградирует. Вопрос, как к этим трудностям относится. Однажды у Ионна Павла II спросили, трудно ли быть Папой Римским. Он ответил: «Трудно. Но можно». Так и во всем, в жизни, в бизнесе – трудно, но можно».