Александр Лукашенко обвинил Россию в несправедливой блокировке белорусских товаров и заявил, что на главу Россельхознадзора могут завести угловое дело.

Президент Беларуси сообщил, что Россия, блокируя белорусские продукты, не дает стране заработать деньги, чтобы заплатить той же РФ за нефть и газ. При этом президент резко раскритиковал главу Росельхознадзора за претензии к белорусской продукции.

Он предложил возбудить против него уголовное дело по примеру Владислава Баумгертнера, посадив его в СИЗО. Кроме этого, он отметил, что в России за взятку можно все решить, а сами крупные чиновники «крышуют» определенные отрасли и занимаются выпуском определенной продукции, лоббируя ее интересы, намекая, что глава Россельхознадзора запрещает белорусскую продукцию по этой причине.