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Лукашенко пригрозил Данкверту тюрьмой

03.02.2017 12:39 — Разное | БДГ  
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Александр Лукашенко обвинил Россию в несправедливой блокировке белорусских товаров и заявил, что на главу Россельхознадзора могут завести угловое дело.

Президент Беларуси сообщил, что Россия, блокируя белорусские продукты, не дает стране заработать деньги, чтобы заплатить той же РФ за нефть и газ. При этом президент резко раскритиковал главу Росельхознадзора за претензии к белорусской продукции. 

Он предложил возбудить против него уголовное дело по примеру Владислава Баумгертнера, посадив его в СИЗО. Кроме этого, он отметил, что в России за взятку можно все решить, а сами крупные чиновники «крышуют» определенные отрасли и занимаются выпуском определенной продукции, лоббируя ее интересы, намекая, что глава Россельхознадзора запрещает белорусскую продукцию по этой причине.

Напомним, что отношения между Россельхознадзором и Беларусью сейчас довольно напряжены. Недавно заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло заявил: «Россельхознадзор» предъявляет к белорусской продукции необоснованно завышенные требования. Александр Лукашенко 12 декабря подверг жесткой критике претензии руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта к белорусскому продовольствию. А последний, в свою очередь, ранее раскритиковал Беларусь за недобросовестность, и поставил под сомнение качество многих товаров, которые наша страна экспортирует в Россию, в том числе, и молока. Россельхознадзор также обвинил Беларусь в нежелании устранять недочеты и базарном пиаре за счет многочисленных скандалов. беларусь не исключает, что будет подавать в суд на российское ведомство.

 
 
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Александр Лукашенко обвинил Россию в несправедливой блокировке белорусских товаров и заявил, что на главу Россельхознадзора могут завести угловое дело.

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