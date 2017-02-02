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Роботы, вечер встреч и женский баскетбол. Куда сходить в Могилеве в выходные
В ближайшие выходные все бывшие выпускники устремятся в свои учебные заведения, чтобы снова встретиться с теми, с кем когда-то сидели за одной партой. А о том, где еще можно будет интересно провести время в выходные, расскажет наш обзор.
3 февраля
С 1 февраля впервые в нашем городе можно посетить выставку роботов
Центральное место занимает уникальная коллекция «гигантских» роботов размером в человеческий рост, некоторые из них механизированы — одни движутся, другие говорят. Увидеть роботов можно будет до 2 апреля. Время работы: с 9.30 до 17.30 со среды по воскресенье.
Бизнес-школа ИПМ в 18.00 проводит мастер-класс Олеси Сидоренко «Маркетинг без парадигм». Он состоится в региональном офисе школы на улице Ленинской, 63, каб. 015. На него приглашают руководителей компаний, предпринимателей, менеджеров и просто всех тех, кому интересно двигаться вперед. В программе: новые инструменты для формирования ценностного предложения рынку, определение и выбор вашего покупателя, маркетинговые исследования. Все интересующие вопросы можно задать по телефону +375−29−115−42−16. Подробности также можно узнать
Чемпионат Республики Беларусь по баскетболу среди женских команд начнется в спорткомплексе «Олимпиец» (улица 30 лет Победы, 1А) в 18.00. На спортивной площадке встретятся БК «ЦОР-Борисфен» (Могилев) и БК «Рубон» (Витебск). Телефон для справок (0222) 72−12−34.
Смотреть до утра фильмы в уютной обстановке, угощаться чаем и печеньем, играть в настольные игры и заводить новые знакомства приглашает всех желающих тайм-кафе «Небо» (улица Ленинская, 7). В 22.00 здесь начнется «Ночь кино». Также можно принести еду и напитки с собой. Поучаствовать в выборе фильмов для просмотра и узнать больше можно
4 февраля
В 9.00 в СК «Олимпиец» на улице 30 лет Победы, 1А откроется детско-юношеская баскетбольная лига среди девушек 2001−2002 годов рождения. Здесь же в 14.00 продолжатся соревнования в рамках чемпионата Республики Беларусь по баскетболу среди женских команд. Телефон спорткомплекса — (0222) 72−12−34.
Воздушные гимнасты, неоновое шоу, живая музыка, концертная программа и многое другое ждут тех, кто придет на «Вечер встреч выпускников» в клуб «Материк» (улица Дзержинского, 19). Начнется вечеринка в 20.00, а все подробности о ней и предварительном розыгрыше пригласительных можно узнать
Отличную возможность услышать песни украинской группы «Океан Ельзи» для тех, кто не попал на их декабрьский концерт в нашем городе, предоставляет ирландский паб Ale House. В 21.00 здесь начнется большой трибьют-концерт в исполнении группы «25-й кадр» (Минск). Стоимость входа — 8 рублей. Забронировать столик можно по телефону (0222) 72−27−62. Все подробности
Вечеринка в честь вечера встреч выпускников начнется в 21.00 в клубе Cuba на улице Первомайской, 29. В программе обещают все проекты клуба в одном места, а также участие Ivan Wronsky и Sergey Shinkevich. Розыгрыши пригласительных ищите
В 22.00 еще одна вечеринка, посвященная встрече бывших одноклассников, стартует в клубе «На Дубровке» (проспект Мира, 21А). Посетителям обещают хиты всех времен, шоу-программу, изысканные блюда и многое другое для создания атмосферы воспоминаний. Забронировать столик можно по телефонам +375−29−186−78−25, +375−33−658−95−80. Подробности
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TUT.BY собрал самые яркие события, которые пройдут в Могилеве 4 и 5 февраля.
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