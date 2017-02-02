В ближайшие выходные все бывшие выпускники устремятся в свои учебные заведения, чтобы снова встретиться с теми, с кем когда-то сидели за одной партой. А о том, где еще можно будет интересно провести время в выходные, расскажет наш обзор.

3 февраля



Фото afisha.tut.by

С 1 февраля впервые в нашем городе можно посетить выставку роботов Robo Art в Могилевском областном краеведческом музее им. Романова (площадь Славы, 1). На ней представлены футуристические модели роботов, оружия, автомобилей и космической техники, выполненные в виде дизайнерских произведений ручной работы — более 70 экспонатов различного размера. Некоторые из них движутся.

Центральное место занимает уникальная коллекция «гигантских» роботов размером в человеческий рост, некоторые из них механизированы — одни движутся, другие говорят. Увидеть роботов можно будет до 2 апреля. Время работы: с 9.30 до 17.30 со среды по воскресенье.



Фото vk.com/kto.kuda.mogilev

Бизнес-школа ИПМ в 18.00 проводит мастер-класс Олеси Сидоренко «Маркетинг без парадигм». Он состоится в региональном офисе школы на улице Ленинской, 63, каб. 015. На него приглашают руководителей компаний, предпринимателей, менеджеров и просто всех тех, кому интересно двигаться вперед. В программе: новые инструменты для формирования ценностного предложения рынку, определение и выбор вашего покупателя, маркетинговые исследования. Все интересующие вопросы можно задать по телефону +375−29−115−42−16. Подробности также можно узнать тут . Цена участия в мастер-классе — 20 рублей, обязательна регистрация .

Фото с сайта kvedomosti.com

Чемпионат Республики Беларусь по баскетболу среди женских команд начнется в спорткомплексе «Олимпиец» (улица 30 лет Победы, 1А) в 18.00. На спортивной площадке встретятся БК «ЦОР-Борисфен» (Могилев) и БК «Рубон» (Витебск). Телефон для справок (0222) 72−12−34.



Фото vk.com/event136700966

Смотреть до утра фильмы в уютной обстановке, угощаться чаем и печеньем, играть в настольные игры и заводить новые знакомства приглашает всех желающих тайм-кафе «Небо» (улица Ленинская, 7). В 22.00 здесь начнется «Ночь кино». Также можно принести еду и напитки с собой. Поучаствовать в выборе фильмов для просмотра и узнать больше можно здесь . А забронировать места по телефону +375−44−461−56−67. Стоимость — 12 рублей, при покупке двух билетов третий — в подарок.

4 февраля



Фото bbf.by

В 9.00 в СК «Олимпиец» на улице 30 лет Победы, 1А откроется детско-юношеская баскетбольная лига среди девушек 2001−2002 годов рождения. Здесь же в 14.00 продолжатся соревнования в рамках чемпионата Республики Беларусь по баскетболу среди женских команд. Телефон спорткомплекса — (0222) 72−12−34.



Фото vk.com/clubmaterik

Воздушные гимнасты, неоновое шоу, живая музыка, концертная программа и многое другое ждут тех, кто придет на «Вечер встреч выпускников» в клуб «Материк» (улица Дзержинского, 19). Начнется вечеринка в 20.00, а все подробности о ней и предварительном розыгрыше пригласительных можно узнать тут . Телефоны для справок +375−029−150−04−00, (0222) 25−95−99.



Фото vk.com/alehouse

Отличную возможность услышать песни украинской группы «Океан Ельзи» для тех, кто не попал на их декабрьский концерт в нашем городе, предоставляет ирландский паб Ale House. В 21.00 здесь начнется большой трибьют-концерт в исполнении группы «25-й кадр» (Минск). Стоимость входа — 8 рублей. Забронировать столик можно по телефону (0222) 72−27−62. Все подробности тут . Адрес заведения — улица Ленинская, 61.



Фото vk.com/cubanightclub

Вечеринка в честь вечера встреч выпускников начнется в 21.00 в клубе Cuba на улице Первомайской, 29. В программе обещают все проекты клуба в одном места, а также участие Ivan Wronsky и Sergey Shinkevich. Розыгрыши пригласительных ищите здесь .



Фото vk.com/nadubrovke_nightclub

В 22.00 еще одна вечеринка, посвященная встрече бывших одноклассников, стартует в клубе «На Дубровке» (проспект Мира, 21А). Посетителям обещают хиты всех времен, шоу-программу, изысканные блюда и многое другое для создания атмосферы воспоминаний. Забронировать столик можно по телефонам +375−29−186−78−25, +375−33−658−95−80. Подробности тут .