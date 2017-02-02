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Продолжение истории протеста на кране: выселять пока не будут, компенсации должны пересмотреть

03.02.2017 13:16 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в суде Центрального района Минска прошло нетривиальное мероприятие: досудебный опрос сторон. Судья выяснял позиции «Тапаса» и одного из жителей дома по Ржавецкой, новой жены собственника дома Татьяны Маринчик. Напомним, семью Игнатовичей в составе 10 человек принудительно переселяли в три "двушки", а пока шли суды, один из собственников, Иван Игнатович, женился. И новую жену суд никак не учел при расчете компенсации.


Адвокат "Тапаса" — справа, слева — представитель Татьяны Маринчик. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Что хочет «Тапас»?

Адвокат компании-застройщика «Тапас» предлагает выселить женщину просто так. Ссылается на то, что она зарегистрировалась в доме уже после изъятия земельного участка. А значит, ей ничего не полагается.

Представитель компании-застройщика объясняет: права собственности у всех Игнатовичей на дом и участок прекращены. Все они теперь зарегистрированы в выделенных по суду двухкомнатных квартирах.

Впрочем, принудительно зарегистрированные в выделенных «Тапасом» "двушках", Игнатовичи по-прежнему живут в своем доме в Ржавце. И Иван Игнатович, и его новая супруга Татьяна Маринчик.

Что хочет адвокат Татьяны?

Адвокат настаивает: по закону Татьяне Маринчик полагается компенсация. Если перевести с юридического на разговорный язык: да, зарегистрировалась после изъятия участка, но она супруга собственника. И в таком случае компенсация полагается. А ее «Тапас» не предоставил. Сначала она должна быть где-то зарегистрирована, а потом уже можно требовать ее выселения по месту регистрации. Соответственно, требования о выселении незаконны.

Что решено?

Судебное заседание по делу суд перенес на 20 февраля. Адвокатам дали время собрать документы, подтверждающие их позиции.

Но это не единственное решение инстанций, озвученное сегодня. Как выяснилось, выселение жильцов из дома в Ржавце приостановлено. До рассмотрения жалобы в порядке надзора прокурором города. То есть 7 февраля Галине Игнатович, которая забралась на башенный кран с требованием адекватной компенсации за свой дом, не придется переезжать в "двушку" в Новинках, в которую ее принудительно зарегистрировали вместе с бывшим супругом.

«Состояние Галины Константиновны удовлетворительное»

Журналисты попросили присутствовать на опросе представителей семьи Игнатович, чтобы расспросить о текущем положении дел. Невестка Светлана объяснила: Галина Константиновна чувствует себя «удовлетворительно». Все-таки возраст, волнение, да и не каждому под силу десять часов провести на кране.

— Она забралась туда в 12 вечера. Кран ничем не огорожен — любой мог залезть, — объясняет Светлана.

Опровергла Светлана и посыл "Тапаса", что собственники хотят «нажиться». Привела расчеты:

— Галина Константиновна и Иван Иванович 13 лет в разводе. Им не нужна совместная двухкомнатная квартира, да еще с новой супругой Ивана Ивановича. Они хотят получить компенсацию деньгами. Дом оценен Белгипроземом в 145 тысяч долларов. Галине Константиновне принадлежит третья часть дома, Ивану Ивановичу — шестая часть. Денежная компенсация позволит им жить отдельно.


Сын Галины Игнатович Константин и его жена Светлана. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в суде Центрального района Минска опросили "Тапас" и адвоката одного из членов семьи собственника.

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